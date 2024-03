¿Geraldine Bazán recibió indirectas de Irina Baeva?

Inicios del año 2019 Geraldine Bazán confirmó la noticia de su separación con Gabriel Soto. A través de su cuenta en Youtube, ofreció detalles de la infidelidad que vivió estando con el actor. Su historia de amor duró más de diez años, quienes formaron una familia con la llegada de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda.

Recientemente, la actriz revivió ese trago amargo que le tocó atravesar años atrás. Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’ contó todo lo que realmente pasó entre ella e Irina Baeva, a causa de que sus compañeras comenzaron a hablar sobre lo difícil que es desenmascarar a un hombre infiel.

La joven de 41 años inició diciendo cómo fue que se dio cuenta de la traición de su pareja, asegurando que fue mediante las redes sociales que sus fans le hicieron ver lo que estaba ocurriendo. Además, manifestó que cuando la situación empezó a ponerse tensa decidió enfrentar a Gabriel, quien en ese momento le expresó que “No te preocupes, no va a volver a pasar”.

¿Cuál fue la indirecta de Irina a Geraldine?

Entre tanto, la famosa siguió sacando a flote el duro momento que enfrentó junto al actor y recordó la indirecta que Irina Baeva le había lanzado tras su ruptura. “Te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene”, decía el cruel mensaje enviado por la rusa.

Así mismo, la mexicana recalcó que ellos tenían una relación a sus espaldas, acto que le parece como una burla hacia ella. Por otra parte, dejó claro que si actualmente está soltera es por decisión propia, y porque no necesita una media naranja para estar completa.

“Yo estoy así porque lo decidí yo. Ahorita justo no tengo una relación porque así lo decidí. Yo siempre he dicho que no necesito una media naranja, es un complemento”, sentenció Bazán.