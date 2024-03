Kenia Os lanzó su nuevo tema llamado “Tortura”: Así es la letra de la canción

La cantante mexicana Kenia Os ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente tema titulado “Tortura”.

Después del éxito obtenido con su canción anterior, “Bobo”, en colaboración con Álvaro Díaz, Kenia Os ha decidido lanzar otra entrega musical. La temática principal de “Tortura” gira en torno a una relación secreta y apasionada que tuvo lugar en la vibrante ciudad de Los Ángeles.

Letra de “Tortura”

La canción comienza con versos impactantes: “Bitch, I’m here like ‘Hello’, te quedan dos deseos, besos en el cuello, me derrite, caramelo”. A lo largo de la canción, la artista expresa el tormento y la agonía de tener que dormir sola, anhelando la presencia de su amante.

La letra también revela momentos de intimidad y complicidad en la relación. La artista menciona: ‘’Dejemos que esto fluya, dime si es too soon volar a Tulum pa’ hacerte las uñas, romper el tabú, mostrarte el tattoo, dime que soy tuya. Pensé en nosotros ayer, extrañé el aroma en tu piel y también sentirnos sexy en la Mercede’, no decir nada en las redes. Solos viendo la tele, ah-ah’'

Video oficial

En el cortometraje dirigido por el venezolano Charle Nelson en colaboración con Both Films, transporta a los espectadores a Los Ángeles en la década de 2000.

El video captura la esencia soleada de la ciudad y muestra la estética característica de Os, con su icónico look coqueto y la divertida imagen de los conejos que la acompañan en esta nueva era de su carrera musical.

Además del lanzamiento de “Tortura”, Os tiene presentaciones programadas en los próximos meses. A finales de marzo, se presentará en el Axe Ceremonia, mientras que en mayo actuará en el festival Tecate Emblema.

Los fanáticos podrán disfrutar de su cautivadora música en vivo y sumergirse en la pasión y el talento de esta artista.