Todo parece indicar que los k-dramas o dramas coreanos, regresan a la televisión abierta, y es que, el Canal 5 de Televisa, dio a conocer que la serie de 2015 ‘Ella era bonita’ (She Was Pretty) protagonizada por Hwang Jung-eum, Park Seo-jun, Go Joon-hee y Choi Si-won será transmitida a partir del próximo 1 de abril.

Fue en 2015, cuando la cadena televisiva surcoreana MBC (Munhwa Broadcasting Corporation) transmitió el k-drama ‘Ella era bonita’ del 16 de septiembre hasta el 11 de noviembre, los días miércoles y jueves.

El k-drama ‘Ella era bonita’ llega a Canal 5. / Foto: MBC

¿De qué trata ‘Ella era bonita’?

“Cuando dos amigos de la infancia se reencuentran después de muchos años, Sung-joon, ahora un apuesto editor de revista, no reconoce a Hye-jin por su cambio de apariencia, pero juntos descubrirán el verdadero significado de la belleza, la amistad y el amor”, se puede leer en la sinopsis otorgada por Prime Video y Max.

El k-drama ‘Ella era bonita’ llega a Canal 5

Y a nuevo años de su estreno, Televisa optó por apostarle a los contenidos coreanos por lo que a partir del lunes 1 de abril a las 16:30 horas, será transmitido el k-drama ‘Ella era bonita’ (She Was Pretty). Cabe destacar que la serie surcoreana cuenta con 16 episodios en total.

“Annyeong Solo faltan dos semanas para el estreno del K-drama “Ella era bonita” por el Canal 5 ¿Estás listo para conocer a Kim Hye Jin y a Ji Sung Joon?. Este lunes 1 de abril a las 4:30 p. m. MEX”, compartió El 5 en su cuenta de Twitter (X).

Cabe mencionar que no es la primera vez que un k-drama se transmite en televisión abierta, ya que en 2002, Mexiquense Televisión (Canal 34) transmitió ‘Sonata de invierno’ (Winter Sonata), ‘Todo sobre Eva’ (All About Eve), ‘Escalera al Cielo’ (Stairway to Heaven) y ‘Los chicos son mejores que las flores’ (Boys Over Flowers), entre muchos otros más.