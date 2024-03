La Casa de los Famosos 2024: Redes sociales explotan por vestido con escote de Manelyk González

La última gala de La Casa de los Famosos ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y esta vez el centro de atención fue el vestido con escote de la participante Manelyk González.

Mane, conocida por su participación en realities (como Acapulco Shore) y su papel como villana en el programa, lució un llamativo vestido amarillo ajustado al cuerpo, con un escote profundo en la parte del pecho.

Fue este mismo escote el que causó controversia, ya que este no acomodó adecuadamente los senos de González, lo que resultó en que lucieran ‘’mal’'.

Sin embargo, es importante destacar que esta es una situación normal y común en los cuerpos, ya que no todos tienen las mismas dimensiones. A pesar de ello, algunos usuarios de las redes sociales consideraron esto como un problema y comenzaron a comentar al respecto.

Reacción de Manelyk

González se percató tarde de la apariencia de sus senos y posteriormente se dio cuenta de que le harían memes y comentarios al respecto. En un Titkok se lo tomó con humor y expresó:

“No, no no, este vestido es. Ahorita que estoy viendo, no, no, tenía una chichi aquí otra chichi acá, nadie me decía nada, no entendía, la cámara me hacía así. Entonces bueno, ya me voy a dejar el pelito, así. Ya quiero ver los memes”.

Si bien no se generaron memes específicos sobre el tema, las redes sociales se inundaron de comentarios y videos en TikTok relacionados con los senos de la participante.

Reacción del público en redes sociales