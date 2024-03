Ex de Lupillo Rivera confirma su embarazo con su nueva pareja

Ex de Lupillo confirma su tercer embarazo

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera sostuvieron una relación amorosa desde el 2006 hasta el 2019. A través de esa unión nacieron sus dos hijos Lupita Karizma, quien tiene 20 años y L’Rey Rivera, un adolescente de 13 años.

En el año 2019 se confirmó la separación de la pareja, para ese entonces se rumoró que había sido por causa de una infidelidad. Recientemente, la empresaria causó revuelo en las redes sociales, tras anunciar su tercer embarazo.

Y es que mientras el cantante está encerrado en ‘La casa de los Famosos’, la también influencer publicó un video donde revela que será mamá por tercera vez, en esta oportunidad con su actual pareja Andy Ruiz Jr.

En las imágenes se aprecia junto al boxeador con un ecograma publicado de portada en el periódico, lo que confirma la pronta llegada de su bebé. La publicación la acompañó con el siguiente mensaje “Baby Destroyer on the way. Gracias A Dios Por Ser Tan Bueno Con Nosotros”.

Aunque la ex esposa de Rivero no habló de la fecha del nacimiento ni cuál es el sexo del bebé, ya se rumora que nacerá para el próximo verano. Alonso aún no había querido dar la noticia oficial, pero la información fue filtrada por el programa ‘Siéntese quien pueda’, donde mostraron una fotografía.

¿Cómo es el romance entre Mayeli y Andy?

Los amores entre los futuros padres salieron a la luz a principios del 2023, pese a que no habían confirmado nada, ni se dejaban ver juntos. Al descubrirse lo que mantenían entre ambos antes de que Ruiz se divorciara de quien era su esposa, se especuló en ese momento que él le fue infiel con Mayela.

Por esta razón cuando aparecieron juntos por primera vez recibieron muchas críticas por parte del público, y muchos decían que la empresaria había hecho lo mismo que Lupillo hizo con ella.