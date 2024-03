¿Mejor que Salma Hayek? La vida de lujos que Altair Jarabo presume a 2 años de su boda con empresario francés

En agosto de 2021, Altair Jarabo se casó con el empresario Frédéric García en una lujosa boda celebrada en un castillo de Francia, que le valió de una serie de críticas por parte del público debido a la diferencia de edad de 18 años que escandalizó a más de uno.

Sin embargo, la famosa actriz y villana de telenovelas poca atención ha prestado a los comentarios malintencionados, revelando las ventajas de casarse con un hombre mayor, revelando lo caballero y atento que es el empresario francés al programa ‘Despierta América’:

“Me cuida mucho, me quiere mucho, todo lo que me dedica es cariñoso, es lindo y, en reciprocidad, pues tiene de mí lo mismo. Me siento muy contenta, estoy felizmente casada”. Posteriormente, aconsejó a las mujeres no desesperarse y esperar un tiempo prudente hasta encontrar al hombre indicado:

“El error a veces es impacientarse y conformarte con menos, por el hecho de estar acompañadas, no, no, no. Mujeres, en el mundo de hoy (es necesario) estar bien solas, (tomarse) un tiempo si es necesario, va a llegar quien tenga qué llegar cuando toque, pero no se conformen con alguien solo por sentirse acompañadas”.

La vida de lujos que presume Altair Jarabo a dos años de casarse

En una entrevista para Mezcal TV, Altair Jarabo reveló que aún no está en sus planes convertirse en madre y que era una decisión que no se tomaría a la ligera. Eso sí, mientras llega el gran día de agrandar la familia, ha disfrutado de una vida de ‘cuento de hadas’ junto a Frédéric García, de la que ha presumido en redes sociales.

Aunque la actriz de 37 años ha presumido una vida de ensueño, no todo tiene que ver con el empresario francés, pues también ha sido parte de diversos proyectos que han sido suficientes para llenarse de lujos.

Una boda en un castillo

Si se trata de ostentosidad, Altair Jarabo no se midió y celebró su boda en un lujoso castillo francés, en la que no escatimaron en gastos para hacer de este, el mejor día de sus vidas. Previo a ese día, la pareja se dio el ‘sí’ en el Registro Civil del Ayuntamiento de París.

De visita en los mejores destinos

Altair Jarabo ha presumido su visita a diversos paraísos mexicanos como la Riviera Maya y Nayarit, así como visitas al extranjero, desde Río de Janeiro, París, Portugal, España, Italia, alojándose en exclusivos hoteles como The St. Regis Punta Mita, Banyan Tree Mayakoba, Four Seasons, entre otros.

Embajadora de autos premium

La famosa actriz también se convirtió embajadora de grandes marcas como la empresa sueca fabricante de autos premium, Volvo, donde presume una serie de reels y fotos manejando lujosas camionetas, en las que además brilla por sus elegantes outfits.

Comiendo en los mejores restaurantes

En sus viajes, Altair Jarabo también ha presumido algunas de sus visitas a exclusivos restaurantes, ente ellos ‘Quintonil’ dirigido por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, quienes cocinaron exclusivamente para la actriz. El restaurante ‘Ling Ling’, entre otros exclusivos spots.