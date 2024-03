¿Le dan celos? Eugenio Derbez revela que su esposa se enoja si habla de Victoria Ruffo

A pesar de que han pasado los años, la relación que mantuvieron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sigue dando de qué hablar, ya que años después del nacimiento de su hijo José Eduardo, ambos decidieron separarse, pasando a ser objeto de especulaciones en el mundo del entretenimiento, pues para algunos, hasta la fecha sigue siendo un misterio las razones de su divorcio.

Ante esta situación, todavía se le cuestiona tanto a Victoria como a Eugenio sobre su antiguo romance, en esta oportunidad nuevamente le tocó a este último hacer frente a la Prensa, quienes le cuestionaron una vez más sobre la actriz, a lo que este respondió de una manera inesperada.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Victoria Ruffo?

Luego de dar a conocer que José Eduardo será padre por primera vez, las preguntas sobre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez comenzaron a surgir, pues espera un encuentro entre ellos luego del nacimiento de su nieto en común.

Sin embargo, en esta oportunidad el productor de ‘La Familia P.luche’ indicó su malestar al ser cuestionado por los medios sobre Victoria cada vez que lo ven por lo que ha pedido a la Prensa que ya dejen de hablar sobre su pasado.

“Ya no quiero hablar de ese tema (de Victoria Ruffo). Ya me regañó Alessandra y con toda razón”, indicó el famoso, agregando otra frase con ese humor que siempre lo caracteriza. “Me dijo ‘ya deja de habla durante la Premier de México’”, indicó.

Por otro lado, hace un tiempo Eugenio Derbez dijo que le hubiera gustado tener una buena relación con Victoria Ruffo, pues su hijo no tenía la culpa de que ellos estuvieran peleando.

“La quiero mucho. Siempre me ha dolido y me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer, pero de ahí en fuera yo ya limé asperezas con ella desde hace un par de años, sobre todo desde que sacamos la serie que yo ya platiqué mucho con José Eduardo”, Indicó

Revelando además espera que su nieta vuelva a unirlos. “Esperemos que la nieta nueva nos vuelva a unir... Le vamos a hacer un baby shower próximamente, ya les estaremos mandando fotos”.