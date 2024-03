Filtran último video de Elena Larrea : “Me peleo con políticos hasta dejarlos sin trabajo”

La lucha que realizó Elena Larrea provocó que miles de personas se comenzaran a interesar por el bienestar de los caballos, burros y ponis. Con diversas grabaciones en redes sociales, la fundadora de Cuacolandia exponía a las autoridades por no apoyarla contra las agresiones a animales.

Desafortunadamente, la mañana del pasado 20 de marzo se confirmó el deceso de la activista: “Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia, quien, lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, a las 15.30 horas, falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón”, fue parte del comunicado que brindó su equipo de trabajo.

Algunos seguidores de la también modelo se mostraron incrédulos y aseguraron que esto “era muy raro”. Diversos internautas revivieron el video en el que se escucha cómo Larrea atacaba a las autoridades: “Soy Elena Larrea y les guste o no, mis fotos (de OnlyFans) han salvado a cientos de caballos. Soy Elena Larrea y me peleó con políticos hasta dejarlos sin trabajo. Soy Elena Larrea y claro que todo el mundo me juzga por oler al perfume más caro del mundo (siempre huelo a caballo) Soy Elena Larrea y he hecho que la gente respete a los caballos, pero no porque les importe, sino porque tienen miedo que yo les caiga”.

La persona que compartió el clip colocó el siguiente mensaje: “Extrañaré cada uno de tus regaños, de tus consejos, de tus risas terribles e interminables, pero antes que cualquier otra cosa: extrañaré infinitamente tu amistad y tu calidez humana. Me quedo con este videito que nunca publicaste, pero que resume absolutamente toda tu labor en este plano terrenal”.