Nicki Nicole habla sobre su ruptura con Peso Pluma, ¿Qué dijo?

Hace un poco más de un mes que se dio a conocer la ruptura entre Nicki Nicol y Peso Pluma, luego de que circulara un video en redes sociales en donde se ve el cantante ir de la mano con una mujer en Las Vegas.

Esto hizo que rápidamente los usuarios empezarán a escribir comentarios negativos sobre el cantante de corridos tumbados, mientras mostraban su apoyo al Argentina.

Sin embargo, lo que más sorprendió a todos es que luego esta se pronunció afirmando que se había enterado de la misma manera que todos: Por el video viral en Internet.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, indicaba su escrito.

Asimismo, a pesar de este suceso, la cantante no se ha desenfocado de su carrera artística y continúa con sus presentaciones y el compromiso hacia su público.

Sin embargo, ahora nuevamente vuelve a surgir su nombre tras haber revelado para la revista Billboard cómo fue el momento en el que se enteró de la infidelidad de Peso Pluma y lo que realmente ha pasado luego de esto.

Nicki Nicol habla sobre su ruptura con Peso Pluma

Una de las cosas que afirma Nicki Nicole es que no fue nada fácil mantener la calma en ese momento doloroso, pero una de las razones que la conllevó a actuar de esa manera fue el apoyo de su público, además que, al ser una relación pública se veía la necesidad de exponer lo que sentía y pasaba desde su punto de vista.

“Sentí que todo fue bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. “También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”, indicó.

Asimismo, la trapera argentina explicó que, aunque en su momento prefería guardar silencio, sintió que si seguía callada se estaba fallando a sí misma.

“Dije: ‘ok, esto está pasando. Está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy”.

Desde ese momento, ha intentado refugiarse en sus fans y en su música para poder salir adelante, agradeciéndoles a todos por el amor y el apoyo que le han brindado.

“Lo que más me sanó fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

Por otro lado, también adelantó que la historia su vida con Peso Pluma podría aparecer también en sus canciones, ya que cada uno de sus temas musicales se basan en sus propias experiencias.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están pasando en lo personal y quiero ponerlas en música. Hay mucha inspiración”.

Cabe resaltar que, por el momento el intérprete de ‘Ella baila sola’ no se ha pronunciado al respecto, pero ahora si decidió borrar las fotografías que tenía junto a Nicki Nicol en redes sociales y al parecer se encuentra enfocado en su nuevo disco el cual se titula ‘Exodo’.