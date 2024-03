Vadhir Derbez enfrenta las críticas sobre su cambio físico

Vadhir Derbez ha seguido diversificando su carrera a través de su faceta como actor y cantante, es por ello que desde hace varias semanas se ha presentado en distintos puntos de México como parte de su gira ‘Morrillo Tour’, misma con la que comenzó a recibir diversos comentarios, especialmente relacionados con su físico.

Pese a que el actor mexicano intenta mantener la atención del público en su propuesta musical, algunos usuarios de redes sociales han señalado su radical cambio físico, lo cual desató un sinfín de críticas y burlas, es por ello que Vadhir decidió romper el silencio para hablar del tema.

Vadhir Derbez enfrenta las críticas sobre su físico

En medio de los comentarios que han surgido, el intérprete ofreció una declaración frente a las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’, con el objetivo de explicar que las personas deberían de dejar de juzgar a los demás por su apariencia física.

“Deberíamos de saber más allá de comentar sobre el cuerpo de las personas, uno, y dos, la verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo y me puedo estar preparando para un personaje o puede ser simplemente que haya querido no cuidarme y comer delicioso, apapacharme un rato. Ver lo que toma la luz en redes sociales es algo tan estú****, como el físico de alguien en vez de todo lo que hay detrás y todo lo que se preparó a la gente”, comentó durante su llegada al aeropuerto.

Aunque las críticas siguen surgiendo en redes sociales, Vadhir Derbez aseguró que intenta enfocarse en su actual proyecto para potenciar su propuesta musical dentro de la industria, además de la participación que pueda tener en otras producciones de cine y televisión.

Asimismo, Eugenio Derbez compartió su opinión sobre los comentarios contra su hijo, revelando que han hablado del tema para que no logre afectarlo.

“Hemos hablado mucho del tema. Yo siempre les digo que traten de cuidarse por salud, pero por físico es una esclavitud. Todos lo sabemos, de alguna manera a todos nos sale una pancita y quieres estar a dieta, pero no es bueno sentirse inseguro. Por ejemplo, Vadhir sí trae unos kilitos de más, de repente siento que le da pena salir”, declaró el actor.