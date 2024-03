“Cabrini te da gasolina para seguir luchando”, Alejandro Monteverde

Cabrini, la poderosa historia del director mexicano Alejandro Monteverde (Sonido de Libertad, Bella, Little Boy) llegó a los cines este 21 de marzo.

Esta cinta basada en hechos reales, cuenta la historia de una monja inmigrante italiana pobre y audaz que se convirtió en una de las grandes empresarias del siglo XIX a través de su fuerza, voluntad, valentía, compasión y habilidad para los negocios, superó el sexismo y la violenta intolerancia anti italiana mientras luchaba contra cánones establecidos que buscaban frenarla.

“La historia llegó y tocó a mi puerta. Yo no sabía absolutamente nada sobre su vida, me mandaron un libreto. Obvio que el prejuicio que uno tiene sobre un hábito, pensé que no iba a ser una historia que me fuera realmente a llamar la atención, pero para la página 10, me di cuenta que que tenía que contar esta historia, me identifiqué mucho con la historia. Es la vida de una guerrera”, explicó Monteverde en entrevista con Publimetro.

Y agregó, “yo creo que todos somos guerreros, porque todos tenemos luchas, unas muy fuertes. Aunque no quiero ser pesimista, la vida a a veces nos da unos golpes fuertes. Esa es la vida de Cabrini, y es importante que la audiencia la vea, porque te da gasolina de seguir luchando, es una película de acción pero no es la acción de guerra, o sea es una acción filosófica”.

La complejidad de encontrar a la protagonista

Francesca Cabrini es una de las figuras más inspiradoras e influyentes de la historia moderna, sin embargo, pocos conocen su historia. Enfrentada a obstáculos aparentemente insuperables en la vida, Cabrini logró cambiar el status quo de su época y su impacto en el mundo aún está presente con infinidad de hospitales, orfanatos que abrió en todo el mundo bajo su congregación. Por lo que escoger a la actriz que le daría vida no fue cosa fácil.

“Tengo un dilema que a muchos productores e inversionistas no les cae muy bien, soy de los que si no encuentro el personaje prefiero no filmar la película y estábamos muy cerca de eso, Había visto muchos actrices y no daba, frustrando de no encontrar a Cabrini, porque estaba buscando a un a una actriz que pudiera tener la presencia de los ojos, que pudiera tener una una pista de determinación, pero transcenderla a una una mirada de amor, es muy difícil. Aunque Cabrini no era mala, era una persona que tenía mucha convicción de pelear, pero al mismo tiempo tienen escenas de mucho amor”.

La actriz que Alejandro eligió finalmente fue la italiana Cristiana Dell´Anna, “desde la primera vez que la vi dije ‘tiene los ojos’, y llegó el tiempo de creer. Si escoges a la actriz equivocada para esta película, no habría película”.

Dell´Anna por su parte habló de cómo fue dar vida a Cabrini, “fue catártico, fue un personaje que nunca imaginé. Me volví muy fuerte para interpretarla, no importa si soy pequeña o frágil”.