Chiquis Rivera ahora va en contra de su tío con una nueva demanda: ¿De qué se trata?

Juan Rivera y Chiquis no tienen una buena relación.

La vida de Chiquis Rivera ha estado en medio de polémicas y demandas. Después de que Juan Rivera le dio un plazo debido a su falta de credibilidad en la canción ‘Abeja Reina’, la cual habrían compuesto juntos con otro cantante, Bobby Castro, la hija de Jenni Rivera inició un nuevo proceso legal en contra su tío.

Pleito de Chiquis Rivera y Juan Rivera escala a mayores ¡Se darán con todo por la ley! Las cosas se siguen color de hormiga entre Chiquis y. Recordemos que, desde hace un tiempo, han venido teniendo algunas diferencias por el manejo de derechos de Jenni Rivera y también por una d pic.twitter.com/WGsyIWJxxj — Radio Vanguardia (@rvanguardia) February 22, 2024

Conflictos que no se detienen

Después de que las discusiones entre los hijos de Jenni Rivera y su abuelo, Pedro Rivera, se intensifiquen, Janney, también conocida como Chiquis, decidió iniciar un proceso legal en contra de su tío por dañar su imagen después de hacer varias declaraciones en su contra.

Era de esperarse que los seguidores dejaran sus opiniones al respecto a través de las redes sociales del programa ‘El Gordo y la Flaca’.

“Como dicen, Hasta en las mejores familias” a veces ni de la familia te salvas”.

“Porqué simplemente los tíos se hacen un lado y punto, ella que la dejen ser libre con sus hermanos, porqué se meten tanto con ella, que trabajen duro por igual pero por separados y son familia”.

“Oh Dios primero al abuelo y ahora al tío. No le bastó con lo que pasó con la mamá que Dios la perdone”, son algunos de los comentarios de los internautas.

En respuesta a las acusaciones de Juan de que no le dio el crédito correspondiente en ‘Abeja Reina’, Chiquis mostró las conversaciones con Bobby Castro como prueba, donde acordaron cómo serían los créditos y pagos por la canción. Además, compartió un video en el que Juan afirma que él no participó en la creación del tema. Es importante destacar que el hermano de la Diva de la Banda afirmó que Castro no fue el compositor de la canción, aunque reconoció que fue él quien le dio la idea creativa a su sobrina y por eso quería recibir el reconocimiento.

La familia Rivera sigue en discordia desde hace algunos años, y se espera que finalmente puedan retomar una vida en paz.