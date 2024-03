“Hay una gran mejoría”, Daniel Bisogno vuelve a Ventaneando

Daniel Bisogno se ha mantenido fuera del ojo publicó como parte de su recuperación luego de pasar casi un mes dentro del hospital, a poco tiempo de haber regresado a su casa, el conductor reapareció en ‘Ventaneado’ para hablar de las circunstancias por las que ha atravesado.

El presentador de televisión se mantuvo hospitalizado por aproximadamente un mes tras complicaciones por una infección pulmonar que habría puesto en peligro su vida, ya que después de varias intervenciones tuvo que ingresar al área de terapia intensiva.

Daniel Bisogno (YouTube: Pati Chapoy)

A través de la última transmisión de ‘Ventaneando’, ‘El Muñeco’ reapareció en una transmisión en vivo para hablar de su estado de salud actual, revelando que tiene un 85% de movilidad luego de pasar tantos días intubado en el área de terapia intensiva por complicaciones.

“No hay nadie en casa, se les extraña con todo el corazón. Estoy muy bien Paty, la verdad es que hay una gran mejoría ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da ‘Ventaneando’ público querido y ya afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado”, comentó.

Al respecto de las complicaciones que experimento por una grave infección pulmonar, Bisogno aclaró los puntos de este problema médico que enfrentó, señalando que tendrá que seguir acudiendo al hospital para realizarse estudios.

“Igual la cuestión pulmonar por la infección abarcó hasta el pulmón y a fin de cuentas todo se controló y se superó y ahorita estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien”, agregó.