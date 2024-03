La letra completa de ‘Última’ canción de Shakira a Piqué: no descarta “volver a tocar” su puerta

En su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira incluyó la canción ‘Última’, otra perla sobre su historia con Gerard Piqué. Al igual que los temas anteriores para su ex, en esta pieza musical no lo menciona directamente, pero como ella misma lo dijo: “A buen entendedor...”.

‘Última’ es un tema en el que Shakira da nuevos detalles sobre cómo fue la relación con Piqué y cómo él quería comerse al mundo, enfocándose más afuera, cuando ella sólo quería disfrutar con él.

“Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte”, canta la colombiana, quien ya ha indicado que espera que esta sea la última canción dedicada a su ex.

“Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco, insuficiente, así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama”, expresa Shakira.

Shakira: “No puedo sacarte de mi mente”

Uno de los aspectos que más llama la atención en ‘Última’ es que a pesar de todo, Shakira admite que sigue pensando en quien fue su pareja, y que no descarta que en un futuro, ambos se busquen el uno al otro, aunque en este momento, ella quiere estar sola.

“Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola… Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta, pero ahora debo aprender a estar sola”, canta la artista.

Otro aspecto a destacar es que en la letra de este tema, la cantante le pide a su expareja que no trate de convencerla, lo que hace preguntar, si alguna vez Piqué le insistió en volver.

Esta es la letra completa de ‘Última’ por Shakira:

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido.

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora he decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido.

Quе ya está decidido, nos queda lo aprendido.

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama.

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta.

Pero ahora debo aprender a estar sola.