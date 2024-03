Ricardo Casares reveló cual fue su última petición cuando pensó que moriría

Recientemente, Ricardo Casares conductor de televisión del programa ‘Venga la Alegría’ fue llevado de emergencia a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente. La noticia causó revuelo entre el público en las redes sociales y sus compañeros.

“Tristemente, nos enteramos de que la mañana de este lunes 26 de febrero, a minutos de entrar al aire en ‘Venga la alegría’, Ricardo Casares habría sufrido un infarto en las instalaciones de Televisión Azteca, por lo que rápidamente la producción lo auxilió y ya está hospitalizado”, informó la televisora.

Casares reveló cual fue su última petición cuando pensó que moriría

Tras su regreso a la televisora luego de varios días fuera de las pantallas, Ricardo Casares fue recibido por parte de sus colegas y del público en general quienes le han hecho llegar sus mensajes de apoyo.

El mexicano declaró para ‘Ventaneando’ su última petición antes de entrar a quirófano “Cuando creí que el tiempo se me acababa, pensé en la gente con la que he sido feliz. Llegando a urgencias le pedí a alguien que si algo me pasaba le dijera a mi familia que he sido muy feliz”.

Así mismo señaló que “Yo pensaba en ellos, que había tenido una vida muy feliz y que no me lloraran mucho”. De igual manera, aseguró que al momento de creer que el tiempo se le agotaba, le pidió a quienes estaban ahí que le diera el mensaje anterior a su familia, en quienes no pudo dejar de pensar.

Ricky, como es llamado cariñosamente dijo que el volver a pisar el lugar del que fue sacado hace unas semanas muy grave, por un lado le genera emoción, pero también le hace sentir feo al recordar todo.

“Han pasado por mi cabeza muchas cosas, cuando recién acababa de llegar y recorrí la parte por donde salí aquella vez se siente feo”, señaló Ricardo a las cámaras de ‘Ventaneando’.