Aczino y Scoop Deville llenan de ritmo “La Playa”

Luego de regalarnos una serie de canciones de corte confesional y reflexivo, el artista mexicano de hip-hop ACZINO, también conocido como El G.O.A.T. regresa hoy con “La Playa”, donde nos revela un carácter de rapero casual con ganas de divertirse.

La canción cuenta con el legendario productor musical y artista Scoop DeVille, participando desde ambos lados, productor y colaboración. “La Playa”, es una gran canción de fiesta con un ritmo de batería enorme, tiene un poderoso sonido impulsado por el hip-hop con influencia de cumbia y reggae que le provoca moverse a cualquier persona.

Al reflexionar sobre esta nueva entrega, Aczino afirmó que, “El tema de esta canción es muy simple. Se trata de invitar a la gente a pasar un buen rato en la playa después de un largo día de trabajo. Gracias a la colaboración con Scoop, sentimos que capturamos una vibra llena de diversión, comunidad y un espacio para desconectarse de todo. Espero que la gente disfrute esto tanto como yo”.

Por su parte, Deville comenta, “Mi base y pasión desde pequeño es el hip-hop. Sinceramente, siempre busco hacer un esfuerzo adicional, desafiándome a mí mismo para innovar y ofrecer lo mejor en mi música. Como productor, me gusta elegir canciones únicas que me destaquen. Por ejemplo, en “La Playa”, el ritmo se vibra como ondulado, esto me hizo querer seguir rapeando con patrones complejos. Rapear con Aczino fue una gran experiencia, ya que ambos pudimos mostrar nuestras habilidades como letristas, sacando la mejor versión de nosotros mismos”.

Para acompañar este espíritu, el G.O.A.T. ha lanzado un video para “La Playa”, dirigido por el talentoso y mundialmente conocido Estevan Oriol, un fotógrafo y director de Los Ángeles de ascendencia italo-mexicana que ha trabajado para Cypress Hill, Dr. Dre, Snoop Dogg, Blink-182. y muchos más. En 2020, un documental original de Netflix llamado LA Originals presentó a Oriol y al artista Mister Cartoon, centrándose en cómo convirtieron sus raíces chicanas en arte valiente, impactando la cultura callejera, el hip-hop y más.

A lo largo del vídeo, vemos al propio Aczino acompañado de varios amigos, entre ellos Scoop Deville y el productor Ettore Grenci, tanto en el estudio como en momentos de diversión y ligereza, materializando el mensaje de la canción: después del trabajo, todos merecemos tomar un descanso y vivir el momento.

Deville ha trabajado con renombrados representantes del género, como Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Jay-Z, Damian Marley, Miguel y 50 Cent, por nombrar algunos. El coproductor Grenci, ha compuesto y producido para artistas como Natalia Lafourcade, Marc Anthony, ZZ Top, Luis Fonsi, Reik, Clementino e Inmigrantes, entre otros.