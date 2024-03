Belinda reapareció en redes sociales luego de suspender un show por problemas de salud

Los participantes de la Expo Feria Coatza de Coatzacoalcos, en Veracruz, quedaron con las ganas de disfrutar una presentación de Belinda, quien suspendió su show por motivos de salud.

La madrugada del jueves, el equipo de la cantante ofreció un comunicado informando a los fans sobre el estado de salud de la artista que provocó la cancelación de su show.

“Lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse al concierto programado para el día viernes, 22 de marzo, en la Expo Feria Coatza. Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada. La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha”, expresa el comunicado.

Sumado al anuncio, la cantante compartió en sus stories unas imágenes acostadas en una cama del hospital, junto a una sonda conectada a una de sus manos.

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias! Estos meses he trabajado muchísimo sin parar; estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”, expresó la cantante en la publicación de Instagram.

Reaparición de redes

A pesar de la preocupación que generó la noticia en sus fans, la cantante aprovechó su portada en Vogue, para publicar fotografías en su cuenta de Instagram con imágenes de la sesión de fotos que tuvo en la reciente edición de la revista.

No obstante, la cantante decidió desactivar los comentarios para no recibir algún mensaje que pueda provocar controversia en su cuenta de Instagram.

En redes sociales, muchos usuarios recordaron que a principios del mes de marzo también canceló su show en el Festival Bésame Mucho en Texas por motivos similares.

ay no acaba de cancelar hace 3 semanas en el festival Besame Mucho y ahora en la feria de Coatzacalcos, espero empiece a tomar más vitaminas y cuide su salud para que pueda estar más sana en sus presentaciones😔 — ★ (@kosmyhouse) March 21, 2024