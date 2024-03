La verdad de los famosos: Conoce los documentales que han expuestos el lado oscuro de Hollywood

Los escándalos de Hollywood han sido material de fascinación y controversia durante décadas, y muchos de ellos han sido meticulosamente explorados en documentales que ofrecen una mirada detrás de las cortinas brillantes de la industria del entretenimiento.

Desde el caso de abuso sexual de Harvey Weinstein que desencadenó el movimiento #MeToo hasta el fallecimiento de estrellas como Natalie Wood, estos documentales no solo revelan los oscuros secretos de los poderosos en la industria, sino que también cuestionan las estructuras de poder y la ética en Hollywood.

“An Open Secret” expone la explotación sexual de menores en la industria del cine, mientras que “The Kid Stays in the Picture” arroja luz sobre la turbulenta vida de un legendario productor, Robert Evans. Estos filmes no solo entretienen, sino que también provocan conversaciones sobre justicia, responsabilidad y el precio del estrellato en una industria donde la imagen lo es todo.

Documentales de Hollywood para ver este fin de semana

El misterio de Marilyn Monroe las cintas inéditas - Netflix

Documental que explora el misterio de la muerte del icono del cine Marilyn Monroe a través de entrevistas inéditas con su círculo más cercano.

Depp Vs Heard - Netflix

Serie documental que analiza el juicio entre Johnny Depp vs Amber Heard en el abril del 2022. Desde los memes, los videos virales de Tiktok, los medios de comunicación... Un caso que fue seguido por la opinión pública y se viralizó.

House Of Hammer: Los secretos de la familia - Max

Un impactante escándalo de Hollywood altera a la familia Hammer: desde acusaciones de violación contra Armie Hammer hasta años de engaño a manos de su bisabuelo, los oscuros secretos de la familia finalmente salen a la luz.

Leaving Neverland - Amazon Prime Video

Dos hombres que ahora tienen más de 30 años aseguran que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando tenían 7 y 10 años, respectivamente.

Untouchable - Hulu

La historia de la caída del titán de Hollywood, Harvey Weinstein, según sus colegas y las víctimas que lo acusaron de abuso sexual

‘Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV’ - Max

Este documental expone todo lo que sufrieron los actores infantiles de las series más existosas de Nickelodeon en los años 90 y 2000, entre ellos Drake Bell, Ariana Grande y más.