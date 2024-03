Algunas personas aseguran que mientras mejor estabilidad económica tienen, mayor es su motivación para conseguir medios de transportes más rápidos y seguros. Si bien el uso de helicópteros está muy lejos del alcance de muchos ciudadanos, esta aeronave es muy frecuentada por empresarios.

Toda persona que accede a este tipo de medios sabe que existe el riesgo de sufrir un desplome, pero ¿Qué otro tipo de peligros se corren a la hora de usar un helicóptero? En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el trágico accidente que sufrió el empresario mexicano Jorge Castellanos de 52 años.

🇲🇽 | Empresario mexicano muere tras ser alcanzado por la hélice de un helicóptero.



Jorge Castellanos, de 52 años, un empresario del tequila, se acercó a un helicóptero Bell 407 desde el frente, lo cual aparentemente está completamente prohibido al abordar un helicóptero.



En el video, de 24 segundos, se ve cómo el ahora occiso intento ascender al transporte, mas de un momento a otro una hélice de la unidad lo golpeó en la cabeza y le provocó la muerte instantánea. Pese a que el percance sucedió en 2020, una cuenta de X se encargó de revivir el suceso. Medios aseveraron que los hechos ocurrieron en el rancho “El Gallito”, ubicado en el municipio de Singuilucan, cercano a Tulancingo, Hidalgo.

Fue trasladado al Hospital General de Tulancingo, donde se le diagnosticó un traumatismo de cráneo con exposición de masa encefálica. La ayuda médica no fue suficiente y quien fuera presidente de la marca Tequila Galindo falleció mientras era atendido en el nosocomio.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de dos millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Desde que yo vi ese video, me acerqué gateando a un helicóptero (en Nueva York dan tours). Se burlaron de mí, pero mejor. Uno ya ni sabe”, “Y los que grababan ¿sabrían que eso pasaría? Ni se inmutaron y siguieron grabando. Y el piloto ni siquiera le hizo señas para que no se acercara” o “Uno aprende cada vez más, entiendo ahora que no se debe abordar un helicóptero desde el frente con la aspa en movimiento, porque literalmente de rebana la cabeza”.