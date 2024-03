Consuelo Duval fue operada de emergencia: ¿Cómo se encuentra la actriz?

Gran susto se llevó Consuelo Duval tras los fuertes dolores que sufrió, que la llevaron a ser hospitalizada de emergencia en el Ciudad de México. La pronta intervención de los médicos, permitió que no se complicara la salud de la actriz.

Fue la propia Consuelo, quien comentó que enfrentó un problema relacionado con la vesícula y estuvo al borde de la muerte.

“Mis chingaderas tan hermosas que me enviaron tantas menajes de amor y cariño, gracias... ¡Ya me curé! Me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba a tantito de explotar, y ya casi no la contaba”, señaló en una historia de su Instagram.

Consuelo Duval es operada de emergencia (Foto: Instagram)

Sin embargo, lo que preocupó a varios fue el hecho de que comentó que estuvo cerca de ser un caso de gravedad.

“Todo salió muy bien, Ya soy una mujer desvesículada. Gracia. Me siento muy bien, un poquito achacosa, achacosa de consentida, pero a toda madre”, agregó.

¿Cómo está Consuelo Duval?

La actriz, de 55 años, salió este domingo del hospital para seguir la recuperación en casa; así lo explicó en una historia de Instagram.