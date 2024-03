‘Godzilla y Kong’, los titanes están listos para su nuevo enfrentamiento en México

Llegó la hora de ver un nuevo enfrentamiento entre Godzilla y Kong, una aventura que pone a los titanes contra una colosal amenaza no descubierta para otro capítulo de Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla and Kong: The new empire), dirigida por Adam Wingard.

La actriz británica, Rebecca Hall, que hace el papel de la doctora Ilene Andrews, platicó con Publimetro sobre este nuevo capítulo que llega a las salas de cine.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio profundiza en los titanes y sus orígenes (Foto: Cortesía Warner Bros. Pictures)

Trabajar en Godzilla y Kong debió ser toda una aventura, ¿cómo es este regreso?

— Totalmente, es como estar en una aventura sin igual. La descripción no podría ser más acertada. Me lo pasé genial. Disfruté cada momento de trabajar en estas películas. Trabajar con Adam Wingard es fabuloso. Que él dirigiera la secuela marcó una gran diferencia para mí; todo era más relajado. Ya sabes, cuando algo sale bien la primera vez, confías en que entiende perfectamente cómo darle vida a estas historias; tienes esa seguridad de que la siguiente será igual de buena. Así que básicamente, mi trabajo era llegar, divertirme y hacer locuras con mis amigos. Y hablando de amigos, Brian Tyree Henry es uno de ellos. A Dan Stevens lo conozco desde que tenía 19 años. Nos divertimos muchísimo rodando esta película. Y creo que eso se transmite en pantalla, ya sé, mucha gente dice eso, pero en este caso, es la pura verdad.

“Si buscas una experiencia que te transporte, te emocione, te haga disfrutar, reír y emocionarte, y vivir todo lo que implica una excelente película de entretenimiento y esto lo digo con todo el entusiasmo del mundo... ¡Esta película es para ti!” — Rebecca Hall, actriz

Sin revelar demasiado. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras en esta película?

— Pues bien, ha pasado un tiempo desde la última película. Mi personaje, Ilene Andrews, ha ascendido en su trabajo. Ahora tiene un puesto mucho más destacado en Monarch, como representante de todo lo relacionado con la Tierra Hueca. Incluso se ha convertido en una especie de celebridad menor, ahora aparece en programas de charla para hablar sobre cómo los humanos pueden vivir en paz con los monstruos, y temas por el estilo.

En cuanto a Jia (Kaylee Hottle), su hija, está entrando en la preadolescencia y experimenta todas esas emociones típicas de la edad, el proceso de buscar su propia identidad, alejándose un poco de los padres, etcétera. Pero en su caso, todo es un poco más intenso, porque tiene comunicación con Kong y ha salvado al mundo. Así que, su relación con su madre no es precisamente la típica historia de una adolescente. Y parece que todo está a punto de desencadenarse de nuevo de diferentes maneras... y todo es realmente emocionante.

¿Cuál es la situación de Kong al comienzo de la película?

— En la película anterior, Kong finalmente encontró un lugar que podría considerar su hogar, explorando el concepto de qué significa realmente tener uno. Esta idea también se reflejaba en la relación entre Jia y Andrews, creando una familia con una dinámica de adopción. Este tema de búsqueda de hogar y pertenencia sigue presente en esta nueva entrega. Kong experimenta sentimientos de soledad y curiosidad sobre si existen otros seres como él. De forma similar, Jia, siendo la última sobreviviente de los Iwi, se siente como una isla desolada. Ambos, de alguna manera, están tratando de entender su origen y lo que esto significa para ellos. Mientras tanto, tenemos a Godzilla, que está tomando una siesta en el Coliseo.

¿Cómo fue trabajar en ubicaciones tan remotas y reales como el Bosque Daintree (Australia)?

— Oh, sí. Me topé con algo llamado... ¿cómo era? Ah, sí, el gympie (una de las plantas más venenosas del mundo), ¡eso es! Tiene un nombre que suena bastante extraño. Me lo describieron como una hoja normal, pero llena de cientos de minúsculas garras. Si apenas la rozas, estas garras se clavan en ti y luego la picazón podría no desaparecer nunca, tal vez dure toda la vida. Así que, entre eso, los horrores naturales y los casuarios...

Muchas producciones optan por la pantalla verde, ¿cómo es actuar en un ambiente real?

— Ah, sí, incluso cuando estábamos en un estudio, construyeron todo. El diseño de producción fue espectacular. Grabamos muchísimo en el estudio, pero nunca fue solo un espacio verde. Esa situación no la viví en ninguna de estas películas. Siempre había algo con lo que realmente podías interactuar. Claro, Godzilla y Kong no aparecen en persona, pero no importa. He trabajado con actores que me han ofrecido menos.

¿Cómo es sentir la fuerza de Godzilla y Kong sin tenerlos reales?

— Tienen una historia cinematográfica impresionante detrás. Aunque soy consciente de que no están físicamente presentes, de que nunca me he encontrado con ellos, ni he visto a Godzilla en realidad, y sé que se les añadirá después, durante la edición de la película. Aun así, hay algo en su esencia que te hace sentir, de alguna manera, que podrían tener un atisbo de realidad. Es como si fueran reales. Y gracias a Adam, es casi como si lo fueran.

¿Qué admiras de la doctora Andrews?

— Me divierte mucho interpretar a Andrews, su seriedad, todo el conocimiento que posee. Me encanta adoptar esa voz tan seria propia de las películas de acción, es algo que disfruto mucho, siendo sincera. Es una forma de expresarme que no encuentro en otros tipos de películas. Disfruto haciéndolo especialmente en estas películas. Es realmente divertido.

Detalles sobre Godzilla y Kong

Trama. Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y sus misterios.

Taquilla. 470 millones de dólares recaudó a nivel global Godzilla vs. Kong (2021).

Fenómeno. Godzilla y Kong: el nuevo imperio es la película número 38 en la franquicia de Godzilla, la cual se remonta a 1954, a la icónica ficción de Ishirō Honda. Mientras que King Kong, es la décimo tercera aproximación cinematográfica.

Música. Nostalgia a clásicos como Welcome to my world (Jim Reeves), I got’ cha (Greenflow), Twilight zone (Golden Earring), I was made for lovin’ you (Kiss), Turn me loose (Loverboy), Day after day (Badfinger), entre otras.

