Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) revelan hoy el tracklist y track card de su sexto mini álbum, minisode 3: TOMORROW.

Como se ve en las imágenes tipo Polaroid publicadas en las redes oficiales de la banda, el próximo álbum cuenta con siete canciones con una variedad de sonidos y moods que muestran la icónica destreza musical de TOMORROW X TOGETHER: “I’ll See You There Tomorrow” , “- --- -- --- ·-· ·-· --- ·–”, el sencillo principal “Deja Vu”, “Miracle”, “The Killa (I Belong to You)”, “Quarter Life” y “Deja Vu (Anemoia Remix)”.

TOMORROW X TOGETHER revela tracklist para ‘minisode 3: TOMORROW’. / Foto: BIGHIT MUSIC

El sencillo principal, “Deja Vu”, fusiona elementos de trap, furia y emo rock con un pop híbrido, que sirve como lienzo para la conmovedora intensidad emocional característica del sonido de TOMORROW X TOGETHER. Tiene un mensaje profundo de que, como se prometió en algún momento, ‘tú’ y ‘yo’ estamos destinados a reunirnos, y ese momento se sentirá como un déjà vu. Elaborado gracias a los esfuerzos de colaboración de los productores Chairman Bang Si-Hyuk, Slow Rabbit de BIGHIT MUSIC y Supreme Boi, el sencillo principal promete otro éxito que encabezará las listas mundiales.

El tema abridor, “I’ll See You There Tomorrow”, resume la fe inquebrantable en el reencuentro. La segunda pista “- --- -- --- ·-· ·-· --- ·–”, codificada en código Morse, evoca nostalgia al debut de la banda, sumándose a su evolución narrativa encapsulada en el álbum. “Miracle” habla sobre el profundo valor de los vínculos inquebrantables, mientras que “Deja Vu (Anemoia Remix)” amplifica el sentimentalismo del sencillo principal a través de un arreglo acústico. minisode 3: TOMORROW también presenta las canciones de sub-unidades “The Killa (I Belong to You)”, una serenata apasionada, y “Quarter Life”, un poderoso himno que explora las complejidades, la ansiedad y la autoafirmación que se experimentan cuando llegas a cierta edad.

Antes del lanzamiento de minisode 3: TOMORROW, los narradores visuales del k-pop han aumentado la anticipación al presentar un avance del concepto cinematográfico, así como fotografías y clips de cuatro conceptos distintos: ‘Light’, ‘Ethereal’, ‘Romantic’, ‘Promise’, incorporando elementos icónicos y nostálgicos de la discografía de TOMORROW X TOGETHER para conectar la narrativa general multifacética de la banda.

Los rompecorazones de la Generación Z hipnotizan en las fotos conceptuales ‘Light’, dando vida a un cuento de hadas con el cabello rubio de los miembros en un paisaje sereno. El concepto ‘Ethereal’ retrata el viaje del quinteto para convertirse en los líderes del mañana en una estética de estrella de rock rebelde. El concepto ‘Romantic’ acentúa las imágenes de ensueño de la banda, utilizando una rosa para simbolizar el recuerdo del amor. El concepto ‘Promise’ muestra a los miembros navegando por la ciudad en busca de ‘ti’ para cumplir su tan esperada promesa.

Los íconos de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER, revelarán un adelanto del álbum el 27 de marzo, un fragmento del sencillo principal el 28 de marzo y los avances del video musical de “Deja Vu” el 30 y 31 de marzo. El sexto mini álbum de TOMORROW X TOGETHER, minisode 3: TOMORROW y el video musical de “Deja Vu” se lanzará el 1 de abril a las 6 PM KST. También se embarcarán en la etapa estadounidense de su gira mundial ‘ACT: PROMISE’ a partir del 14 de mayo, realizando 11 conciertos en 8 ciudades.