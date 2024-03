¿Reconciliación a la vista? Mia Khalifa editó a Jhayco en una foto que subió en Instagram

Desde hace varias semanas, se habla de una presunta reconciliación entre el cantante de música urbana, Jhayco, y la exactriz porno, Mia Khalifa.

Los rumores vienen luego de algunas publicaciones en redes sociales de la modelo de OnlyFans donde se apreciaban los brazos del cantante con sus reconocidos tatuajes.

Ahora, una nueva publicación de la libanoestadounidense confirmó, para muchos, la relación existente con el compositor de ‘Dakiti’.

En una fotografía desde la piscina de una casa, se puede ver a la modelo posando en modo selfie mientras que en el fondo, el reggaetonero aparece parado fumándose un cigarrillo.

La foto fue rápidamente eliminada y luego se volvió a subir, pero con el reggaetonero editado de una manera muy básica.

🚨MIA KHALIFA SUBE FOTO POR ERROR CON JHAYCO Y LUEGO LA EDITA SIN ÉL pic.twitter.com/LrwW3r0x3p — FuentesDelGenero (@Fuentes_Genero) March 24, 2024

“Ella me ayudó muchísimo”

Hace varios días, el artista expresó sus sentimientos con Khalifa:”Ella fue una persona que aportó mucho a la persona que soy hoy en día, es una mujer muy inteligente, me llevó a ser “un hombre “, es decir, teníamos conversaciones maduras, me mantuvo la mente centrada, me corregía cada error, fue la primera persona a la que le hable de mis vivencias difíciles cuando niño, y muchas cosas más”, dijo para Alofoke en Miami.

Reacción en redes sociales