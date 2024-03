Revelan el mensaje privado que Meghan y Harry le enviaron a Kate Middleton tras el anuncio de su enfermedad

La realeza británica todavía no atraviesa la turbulencia de los recientes anuncios de la princesa consorte de Gales, Kate Middleton, quien ha informado que sufre de cáncer. En el medio de la tormenta de los rumores, supuestos y conspiraciones aparece un sorpresivo mensaje de los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry.

Pero no hablamos del comunicado público que se emitió desde las plataformas digitales de Meghan y Harry. El diario ABC e informes de Page Six citan a especialistas que hablan de un acercamiento privado que habría sido a través una conversación telefónica entre las duquesas de Sussex y los de Gales, incluyendo a los príncipes, alejados desde hace unos cuatro años.

“El príncipe Harry y Meghan Markle se acercaron en privado a Kate Middleton en medio del diagnóstico de cáncer”, reseñó Page Six en un mensaje de redes sociales.

Meghan Markle, príncipe Harry, príncipe William e Kate Middleton. Foto: Reprodução Pinterest

El Diario ABC va un poco más hacia el detalle del encuentro, y citando al editor de ‘ITV Royal’, Chris Ship, revelan que los cuatro hablaron por teléfono al mismo tiempo. “Harry se acercó a su hermano después de enterarse del cáncer de Kate. Harry y Meghan han estado en contacto con su hermano pero lo hicieron en privado”, dijo el periodista especialista en la realeza, según el medio español mencionado.

De hecho, el sentido de estos informes apunta hacia una reacción muy positiva que podría aterrizar en una reconciliación entre los hermanos y las princesas.

“Su enemistad bien podría terminar de inmediato. La familia es la familia”, informó otro de los especialistas en los temas de la nobleza.

Príncipe William, Kate Middleton, Meghan Markle e Príncipe Harry

Kate Middleton y la polémica sobre sus anuncios

Kate Middleton ha confesado que fue diagnosticada de cáncer tras su intervención quirúrgica por lo que se encuentra en medio de quimioterapias preventivas.

Fue a través de un video grabado desde Windsor donde la futura reina de Inglaterra confesó que la noticia ha sido un “gran shock” y que junto a su esposo “hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”.

La enfermedad fue confirmada días después de que se la viera junto al príncipe William saliendo de una tienda agrícola cerca de su casa en Windsor, donde se le vio con apariencia bastante delgada.

Sentada en un banco, con look relajado y rodeado de flores de primavera se le vió a la monarca mientras expresaba cómo ha sido contarle la situación a sus hijos.

“Nos ha llevado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien.Como les he dicho; Estoy bien y me vuelvo más fuerte cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos”, dijo.