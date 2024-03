Shakira revela con quiénes le gustaría colaborar en el futuro

Shakira se encuentra promocionando su nuevo álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, por lo que ha estado ofreciendo entrevistas a diferentes medios y en una de estas confesó con quiénes le gustaría colaborar en un futuro.

A pesar de que recién estrenó nuevas canciones y en varias tiene colaboraciones con grupos y cantantes, la barranquillera piensa a futuro y ya tiene en mente una candidata para hacer un nuevo mega éxito.

En 3 días cierra el tracking para Billboard...lobos a apoyar en todas las plataformas Spotify, Youtube, Apple Music,Itunes, Tiktoker 🎯🔥💎 pic.twitter.com/NJyBWegNFW — ShakiraXpace (@ShakiraXpace) March 25, 2024

Y la persona que tiene en mente Shakira se trata de una de las estrellas pop más importantes de la industria actualmente, Taylor Swift, así que estaría encantada de recibir una invitación por parte de ella.

Shakira y Taylor Swift el dúo más esperado por sus fans

No sería la primera vez que Shakira colabora con una de las artistas pop más importante del mundo, pues ha hecho duetos con Beyoncé y Rihanna y ahora parece tener en la mira a Taylor Swift,

‼️| Shakira reveló que le gustaría colaborar con Taylor pic.twitter.com/DxmYdxnrV3 — 🖤 (@thecclovers) March 24, 2024

Fue el locutor Alejo Villalobos quien le preguntó a la colombiana si estaría dispuesta a trabajar con la estrella de country-pop más importante de la industria musical.

“Uff, ¡Imagínate! Si ella me invita, encantada, o la invitamos nosotros. Taylor sería un lujazo ¿no? Ya he colaborado con tanta gente que jamás me imaginé… Estoy tan agradecida con la vida, con la oportunidad que me ha dado de trabajar”, respondió Shakira.

Shakira para entrevista "Un duo con Taylor Swift sería un lujazo" #LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/k1QSq8UMY2 — ShakiraXpace (@ShakiraXpace) March 24, 2024

Y añadió: “Además, con mujeres que son símbolo de empoderamiento femenino ¿no? Beyoncé, Rihanna, que representan una minoría en este país, y que han hecho mucho por su comunidad, por transformar la imagen de la mujer en general”.

Asimismo, Shakira reveló cuáles eran las artistas que más escuchaba y admiraba cuando era joven: “En los noventas Sheryl Crow, Alanis Morissette, Tom Petty. Escuchaba también mucho a Jewel y el rock alternativo de Seattle. Era mi música favorita. Tengo mucho esa imagen de ir manejando por Bogotá un carrito Sprint plateado”.