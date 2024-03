Usuarios quieren a Maripily fuera de ‘La Casa de los Famosos’

La cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, ha sido sin duda una de las que más ha dado de qué hablar, pues los participantes se mantienen en controversia no sólo entre los equipos, sino también entre ellos mismos.

Una de las que más ha sido tema de conversación en estas últimas semanas, ha sido Maripily Rivera, quién con su actitud, ha protagonizado varias discusiones y en esta oportunidad no ha sido la excepción, ya que se ha mostrado un poco indiferente con su equipo, por lo que los mismos usuarios afirman que debe irse del reality show.

¿Qué fue lo que ocurrió con Maripily?

En medio de la tensión en la que permanece en la casa luego de que se dieran a conocer los nuevos participantes y tras faltar pocas semanas para que culmine el programa, los usuarios han permanecido pendientes del 24 / 7 y por eso, tras escuchar una conversación de Aleska Génesis y Maripily Rivera, esta última ha sido catalogada como “traicionera” de su equipo y por eso ahora exigen que salga de ‘La Casa de los Famosos’.

En el video se puede observar a ambas tener una conversación en la que dicen lo siguiente:

- Maripily: “¿Por qué no ponen a Ari?, ¿Por qué no pones a Clovis? Ellos les dijeron a ustedes, no sé si les dijeron que fueran por mí”.

- Aleska: “A mi no me dijeron nada de eso”.

De esta manera, la puertorriqueña de manera molesta manifiesta las dudas que tiene co respecto a su cuarto, haciendo que usuarios duden sobre su lealtad al equipo tierra.

“Fuera Maripily por mentir y traicionar a su equipo tierra”.

“Vieja ridícula para caerme mal. ¿Cómo se atreve? ¡La quiero afuera!”

“Definitivamente Maripily y su amigo Félix son tal para cual. ¡Ambos necesitan terapias psicológicas urgente!”.

“Pobre señora, que vacía debe ser su vida para creer que todos están en su contra”.

“Este si se enloqueció por completo, es mejor sacarla para que reciba terapia”.