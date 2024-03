Critican a ex-participante de Los 50 por fingir un embarazo para un video

La venganza de los ex VIP. La venganza de los ex VIP con Kim Shantal, Juan Camilo Pulgarin, Aylin Criss, Brandon Castañeda, Frida Urbina, Ian García, Daphne Montesinos, Robbie Mora, Kelly Medanie y Esteban. / Foto: MTV

La youtuber Kim Shantal, conocida por su participación en el programa “Los 50″, se encuentra en el centro de la polémica luego de fingir un embarazo para grabar un video.

Sus seguidores la criticaron por buscar atención y generar controversia sin considerar las consecuencias emocionales de sus acciones.

Shantal utilizó una panza de embarazo falsa para simular estar embarazada durante 24 horas y documentar la experiencia en un video. Sin embargo, esta elección no fue bien recibida por sus seguidores, quienes previamente habían creído en los rumores de un posible embarazo después de otro video en el que la youtuber se realizaba una prueba de embarazo.

La reacción negativa se intensificó debido a la decepción de sus seguidores al descubrir que había fingido el embarazo para obtener atención y generar contenido viral.

Muchos consideraron que utilizar un tema tan personal y delicado como el embarazo con fines de entretenimiento era irrespetuoso y poco ético.

Respuesta a la crítica

Kim se defendió a través de su Twitter/X diciendo:

‘’A ver, yo nunca fingí un embarazo, yo grabé un 24 hrs embarazada como muchos creadores lo han hecho, que pasó? Que alguien decidió tomarme una foto sin mi consentimiento y publicarla, las personas que me preguntaban sobre si está embarazada, o no siempre contesté con la verdad’'

Y siguió: ‘’Yo nunca hice una broma confirmando que estaba embarazada, si los medios o canales de chismes hablaban sobre eso y lo confirmaban antes de hablarlo conmigo es otra cosa’'

‘’Si bien grabé un blog realizándome una prueba de embarazo meses antes fue porque en verdad tenía la sospecha y yo siempre comparto cada momento importante de mi vida con mis seguidores ellos conocen qué tipo de contenido hago y me conocen a la perfección 🤍'’, continuó

Siguió relatando en su hilo: ‘’la prueba no dio el resultado que me gustaría, pero tampoco lo estaba buscando. Sé que la vida me hará mamá en el tiempo exacto, serán a los primeros que les daré noticia y lo disfrutaré mucho.’’

‘’Y por último gracias a los que disfrutan el entretenimiento 🤍 sean felices, los quiero mucho.’’, concluyó.