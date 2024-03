El fuerte mensaje de Vadhir Derbez para quienes lo destrozan en las redes por haber subido de peso

Las giras, el trabajo, la rutina o la misma vida, hizo que Vadhir Derbez aumentara unos kilitos. La diferencia es notable si comparamos al pequeño que inició su carrera en el mundo del espectáculo hace casi 27 años, cuando era tan sólo un niño.

Durante sus ‘20′ sostuvo una figura intacta, pero en este último año se ha mostrado un poco más grande de lo que estamos acostumbrado a verlo. Al cantante y actor lo comenzaron a criticar con mayor intensidad, después de aparecer en un video mientras interpretaba uno de sus temas musicales.

Dicha aparición en tarima tuvo de todo: Vadhir Deberz cantó un montón de temas y hasta demostró su talento con los instrumentos musicales, al tocar el saxofón. Sin embargo, las críticas fueron apuntadas hacia su apariencia física actual.

El hijo de Eugenio Derbez, actualmente de 33 años, no soportó esta situación y en una entrevista con Venga la Alegría hizo un fuerte descargo sobre las críticas por su peso, según reseña Infobae.

“Deberíamos de saber más allá de comentar sobre el cuerpo de las personas: uno. Y dos, la verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo y me puedo estar preparando para un personaje o puede ser simplemente que haya querido no cuidarme y comer delicioso, apapacharme un rato”, dijo Vadhir Derbez en la entrevista.

“Creo que es más de educar a la gente, que en el momento en que haces eso (criticar), no está cool porque puedes herir a ciertas personas. De repente ver que, lo que toma luz en redes es algo tan estúpido como el físico de alguien en vez de ver todo lo que hay detrás, de lo que se le preparó a la gente y el detalle. Y todo es eso. Es muy triste que vivamos en una sociedad en donde nos jale más eso que el éxito de una persona”, dijo en su brillante reflexión el cantante y actor.