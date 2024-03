¿Euphoria fue cancelada? Todo lo que sabemos sobre la tercera temporada de la serie de HBO

Malas noticias para los fans de Euphoria. En medio de una ola de rumores de cancelación, HBO lanzó un comunicado para calmar las aguas, pero las noticias no son del todo buenas y es que la espera por la tercera temporada aún seguirá.

Euphoria llegó a la pantalla de HBO en 2019, amasando una gran cantidad de seguidores y catapultando, incluso, la carrera de jóvenes estrellas como Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney y solidificando la carrera de Zendaya.

¿Qué se sabe de la tercera temporada de la exitosa serie de HBO, “Euphoria″?

Deadline y Variety difundieron el comunicado oficial de HBO que indicaba que la serie no ha sido cancelada. “HBO y Sam Levinson siguen comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, permitimos a nuestro muy solicitado reparto buscar otras oportunidades”, dijo la empresa en su pronunciamiento.

El mensaje sobre las “otras oportunidades” para el reparto hace referencia a las agendas ocupadas de la mayoría de sus estrellas. Por un lugar, Zendaya, la protagonista, está comprometida en la trilogía de “Dune” y además ya inició la gira de medios de su otra película, “Rivales”. Jacob Elordi tiene al menos 5 proyectos en producción, entre ellos “Frankenstein” con Guillermo del Toro; y Sydney Sweeney, por su lado, está involucrada en el universo Marvel, además de realizando cintas como productora.

Deadline adelantó, sin embargo, que por el momento “no se ha fijado una fecha de inicio de la producción de la tercera temporada de ‘Euphoria’”, pero se espera que el rodaje comience en los próximos meses del 2024.

En pasado noviembre del 2023, durante una conferencia de prensa de Discovery, se presentaron algunos títulos que HBO alista para el 2025 y entre ellos se mencionó “Euphoria 3″, junto con “The Last of Us 2″ y “The White Lotus 3″, que ya tienen inicio de rodaje confirmado.