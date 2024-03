Fans preparan sorpresa para los conciertos de blink-182 en México: de qué se trata

Fans de blink-182 preparan sorpresa para los conciertos en México (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

Blink-182 está a punto de aterrizar en tierras mexicanas para ofrecer una serie de conciertos y saldar una deuda pendiente con los mexicanos tras 20 años de ausencia.

Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, cerrarán One More Time Tour en Latinoamérica con cinco shows en México.

El club de fans en el país, se moviliza para realizar una actividad especial para los conciertos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.



“Para todos los que van al Palacio de los Deportes, queremos organizarnos para hacer lo siguiente, un gesto que quede en la memoria de Mark, Tom y Travis. Hay que hacerlo posible para que vean que somos el mejor público y que estos 20 años han válido la espera”, fue parte de la convocatoria que se hace en la cuenta @blink182Mexico.

Con el nombre de Fans Project se pretende hacer la bandera mexicana en una parte de show con el uso de las pantallas de los celulares.

“Cerremos con broche de oro el tour y que valió la pena esperarlos durante 20 años” — Fans México

“Cuando empiece a sonar Stay together for the kids coloca en tu pantalla el color que te toca dependiendo de tu zona, los cuales son los colores de la bandera mexicana. Esperamos que seas parte de este momento memorable”, señaló el club de seguidores.

