“No le crean nada”, Hija de Nicandro Díaz arremete contra Mariana Robles

Nicandro Díaz consternó a la industria televisiva en México luego de que se diera a conocer que perdió la vida el pasado 18 de marzo tras un accidente que ocurrió mientras se encontraba de viaje con Mariana Robles en Cozumel, Quintana Roo; al respecto de la situación, la hija del productor envió un contundente mensaje contra la actriz.

Pese a que Mariana Robles evitó dar declaraciones del accidente, poco a poco ha comenzado a hablar de los últimos momentos con vida de su pareja, revelando ciertos detalles en entrevistas para los programas ‘Todo para la mujer’ y ‘Ventaneando’, causando diversas reacciones por sus comentarios frente a las cámaras.

“Fuimos a comer y cuando regresábamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco. Venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire”, reveló en Todo para la mujer.

Nicandro Díaz y Mariana Robles Instagram: @marianarvoz (Instagram: @marianarvoz)

Hija de Nicandro Díaz arremete contra Mariana Robles

En medio de las entrevistas que dio la actriz de doblaje confesó que no recordaba los detalles precisos del accidente, por lo cual Victoria Díaz, hija del productor mexicano, tomó un espacio en sus redes sociales para enviar un mensaje contra Mariana, asegurando que no deberían creer en su palabra.

“No le crean nada a Mariana Robles”, escribió en una historia que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Hija de Nicandro Díaz arremete contra Mariana Robles (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que la relación entre los hijos del productor y la actriz de doblaje no era buena, añadiendo las circunstancias del accidente en el que perdió la vida Nicandro Díaz, dejando como resultado que los jóvenes desconfíen de la versión que dio Mariana Robles.

Nicandro Díaz. Resaltó por varias telenovelas de Televisa en las que participó como productor. (Edgar Negrete Lira)

Asimismo, se dio a conocer que Mariana Robles no acudió al funeral que organizaron los miembros de la familia de Nicandro Díaz, especialmente porque desconfían de la actriz y de la información que ofreció después del terrible accidente, por lo cual podría abrirse una investigación oficial para descartar cualquier tipo de inconsistencia en el incidente.