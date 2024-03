Así reaccionaron los fans de Consuelo Duval luego de ser intervenida de emergencia

A principios del mes de marzo, Consuelo Duval informó a través de sus historias de Instagram que le habían detectado un problema en la vesícula. Dicha afectación requería que la artista fuese intervenida quirúrgicamente, sin embargo ella no le prestó atención a las recomendaciones de los médicos porque se encontraba de gira en su más reciente obra teatral.

“A cinco días de arrancar la gira por la República Mexicana me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme. No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas”, dijo la actriz.

Tras finalizar todas sus presentaciones, la famosa regresó nuevamente buscando asistencia médica y se encontró con la mala noticia de que su problema de vesícula había empeorado, tanto que ya estaba a poco de explotar. Fue el 23 de marzo que la intervinieron de emergencia, ya que su vida corría riesgo y le fue retirado dicho órgano.

Así reaccionaron los fans de la actriz

Una vez más, Consuelo aprovechó su cuenta personal de Instagram para dar a conocer su actual estado de salud. La famosa aseguró que lo peor ya había pasado, a través de un video comentó que “Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida”, contó la también conductora.

Al respecto, los seguidores de Duval le hicieron llegar sus mensajes de apoyo ante lo sucedido, “Gracias a Dios que todo salió excelente, bendiciones y que te recuperes pronto”, “Consuelo regresa pronto”, “Pronta recuperación hermosa Consuelo”, “Cuídate mucho, reposa y evita lo grasoso. Esta operación es traicionera, puedes estar bien y al rato mal. Te comparto mi experiencia, bendiciones”, “Gracias a Dios que ya estás bien de salud, cuídate mucho”.