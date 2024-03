Osmi reflexiona del tiempo y la vida con ‘PERCEPCIÓN’

El estilo de vida que se adoptó en la última década provocó que millones de personas vieran todo más veloz. Ya sea por los videos de corta duración o las nuevas canciones que de un día a otro dejan de ser tendencia, la percepción de muchos ciudadanos se modificó y dejaron de pensar en lo duradero.

Entre todos los temas que se pueden encontrar en las plataformas de música, ‘PERCEPCIÓN’ narra lo relativo que es el tiempo y plantea preguntas como ¿Cuál es nuestro fin en esta vida? Osmi, compositor de este tema, se dio un respiro y puso a reflexionar a sus fans sobre lo que vivimos día con día.

El artista reveló que el estreno de ‘PERCEPCIÓN’ no estaba planeado para el 29 de febrero: “Yo quería que saliera en las primeras semanas de febrero, pero se fue postergando. Después mi equipo de trabajo quiso que saliera en marzo y yo me negué. Entonces iba a salir el 23 y llegamos a la conclusión del 29, fecha especial que sucede cada cuatro años.

Este sencillo cuenta con sonidos electro pop punk con esos tintes nostálgicos que no dejan de ser su firma musicalmente. El sencillo parte de una analogía de lo que somos al nacer y dejar este mundo, convirtiéndonos simplemente en polvo de estrellas y como el ave fénix, renacer para darnos otra oportunidad. La grabación del video tardó de 6 a 8 horas, sin embargo, la postproducción duró entre 10 y 12 días.

“La esencia es lo que llevo dentro, viene siendo lo que te hace a ti como persona, lo que te hace a ti ser diferente y también menciono el templo que va muriendo. Entonces tu cuerpo va desapareciendo”. — Osmi

Nacido en la Ciudad de México, Osmi lleva en el alma el gusto por la diversidad musical a través de la influencia de sus padre y tíos quienes escuchaban desde ABBA, hasta José Jose, lo que generó engrandecer su creatividad con proyectos como The Cure, Depeche Mode, Arcade Fire, Led Zeppelin, The Beatles, Metallica, entre otros. Con los primeros temas ‘Carmencita’ y ‘Tu y Yo’, le han dado la oportunidad de experimentar no solo en las letras, también en la música, al crear una fusión de ritmos electrónicos combinados con rock y pop, así como un acercamiento a la nostalgia sesentera.