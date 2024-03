Shakira despedaza a Piqué y revela que está en su mejor momento: “Ahora soy libre”

Shakira volvía a la industria musical hace días con su nuevo álbum de estudio titulado “Las mujeres ya no lloran”. Este lanzamiento de la artista colombiana ha sido calificado como un total éxito, ya que en las primeras 24 horas ha conseguido ser el álbum más escuchado en lo que va del año. Además, también fue catalogado como disco de platino en siete ocasiones.

Shakira carga contra Piqué en‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon

No solo ha logrado cosechar esos éxitos, sino que también la artista barranquillera ha conseguido con este nuevo trabajo más de 10 millones de reproducciones en todo el mundo. Muchos de sus fanáticos estaban esperando escuchar a la nueva Shakira tras su separación con Gerard Piqué.

La originaria de Barranquilla comentaba en ‘The Tonigh Show’ que “tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los momentos buenos y malos. Siempre han estado conmigo apoyándome”. Además, acerca del título de su nuevo álbum, Shakira revelaba a Jimmy Fallon que “ahora les toca a los hombres llorar”.

“Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotros por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar”, afirmaba Shakira.

Shakira: “El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”

Shakira confesaba de manera muy clara en referencia a Gerard Piqué: “ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”.

“Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis”, agregaba Shakira en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.