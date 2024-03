¡Vacaciones de terror! Niña de 8 años muere al ser succionada por tubería de alberca en hotel

Las vacaciones de Semana Santa son días utilizados por muchas personas para viajar a la playa o conocer lugares turísticos. Los viajeros suelen quedarse en hoteles, donde una de las prioridades es que cuenten con una alberca, pero ¿es peligroso usar estos espacios acuáticos?

Si bien los expertos realizan algunas recomendaciones para evitar que alguien se ahogue, también hay otros factores que pueden atentar contra la vida de los nadadores. En las últimas horas se comenzó a popularizar el lamentable deceso de una menor de solo 8 años que fue hallada al interior de la tubería de una alberca.

Los hechos, que se registraron el pasado 23 de marzo, fueron cubiertos diversos medios locales, mismos que identificaron a la occisa como Aliyah Lynette Jaico, y los hechos ocurrieron en el hotel DoubleTree by Hilton, ubicado en la autopista 290 en Houston, Texas.

Dicen que todos tenemos nuestro destino marcado… mas no logro entender por que el tuyo fue asi.. Gracias mi amor por los... Publicado por Daniela Jaico en Domingo, 24 de marzo de 2024

Antes del lamentable descubrimiento, las autoridades acudieron al lugar de los hechos por el reporte de una niña desaparecida. Los oficiales descubrieron que la familia afectada nadó en una piscina estilo río. Después de algunos minutos de tensión revisaron las cámaras de seguridad de la zona y observaron a Aliyah ingresar a la piscina, pero nunca se le vio salir.

Los especialistas arribaron al hotel y utilizaron cámaras para encontrar el cuerpo de la mujer: “Elementos del Departamento de Bomberos de Houston arribaron al lugar para rescatar el cuerpo de la niña, y tras casi 13 horas de trabajos, se logró el rescate de los restos”, explicaron.

Desafortunadamente “Aliyah fue violentamente succionada por un ducto de entre 12 y 16 pulgadas del sistema de drenaje de la alberca”. Tras lo ocurrido la piscina fue inspeccionada por las autoridades y encontraron que la tubería no funcionaba correctamente, pues estaba diseñada para expulsar agua hacia la alberca, pero, en lugar de eso, succionaba el líquido.

De acuerdo con ABC News, el dictamen mostraba múltiples irregularidades, pues no se hallaron fechas de instalación ni de verificación. Los representantes legales de la madre piden un millón de dólares para compensar la perdida de la infante.