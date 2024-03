En qué consiste la vaginoplastía, la cirugía a la que podría someterse Wendy Guevara

Wendy Guevara se ha convertido en una de las influencers más queridas del momento tras su paso y triunfo por La Casa de los Famosos México, donde se ganó el cariño de sus seguidores y ahora sigue cosechando éxitos con sus distintos proyectos.

La integrante de ‘Las Pérdidas’ se ha encargado de darle visibilidad a la comunidad LGBT+ y ha logrado que estas personas sean tomadas en cuenta en el medio del espectáculo, situación que años atrás se veía obstaculizada debido a la homofobia.

Ahora ha hablado sobre cómo ha sido su transición de sexo y lo que desea realizarse para convertirse en mujer, pues actualmente se identifica como una mujer trans.

Wendy Guevara y la vaginoplastía a la que podría someterse

Wendy Guevara reveló que fue a sus 16 años cuando decidió dar inicio con su transición de sexo, pero no tuvo la mejor de las experiencias por lo que decidió frenarla, al hacerlo sin supervisión médica.

“Cuando tenía doce años había un programa, Desde Gayola, donde salía Alejandra Bogue. Yo decía, ‘Quiero ser como ella’. Empecé mi transición cuando me puse peluca. Usé hormonas a mis 16 años, pero me automediqué”, contó.

Durante entrevista a TVNotas contó cómo hacerlo de tal manera le causó un descontrol del que terminó arrepentida ante las repercusiones.

“Ahora les digo en las redes que existen doctores que balancean tus hormonas para que no tengas un descontrol. Yo me equivoqué. Me empecé a sentir mal. Lloraba de todo”, agregó.

Fue en ese contexto cuando habló de sus intenciones de realizarse una vaginoplastía en un futuro.

“Hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida. Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten. Por eso es importante un acompañamiento psicológico. A ver qué decido. Pero no me cambiaría oficialmente el nombre. Si un día me dicen ‘Luis’, yo feliz volteo y saludo”, sostuvo.

¿Qué es la vaginoplastía?

Este procedimiento quirúrgico cuenta con dos tipos: la operación en mujeres que han perdido firmeza en el suelo pélvico tras un embarazo, la cual consiste en realizar un cierre vaginal para otorgarle más firmeza a los órganos.

De igual manera, e está la llamada vaginoplastia por inversión peneana, la cual es realizada en hombres y se busca abrir una cavidad en la pelvis para poder crear una vagina funcional y estética.