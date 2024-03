Eiza González enfrenta dilema en ‘El problema de los 3 cuerpos’

Una de las grandes apuestas de Netflix para este 2024 ya está disponible, se trata de la serie ‘El problema de los 3 cuerpos’, la cual llamó la atención de la audiencia desde antes de su estreno, ya que está basada en la novela de ficción del escritor chino Liu Cixin.

‘El problema de los 3 cuerpos’ expone el dilema que enfrenta la humanidad luego de una decisión que cambió el futuro al ser amenazados por la conquista de una raza alienígena que tiene como propósito acabar con la Tierra, por lo cual un grupo de científicos deberán salvar al resto de la población.

El género de ficción se ha convertido en uno de los favoritos del publico en los últimos años, por lo cual sigue tomando popularidad en las plataformas digitales, no obstante, la diversidad y talento del elenco sorprendió de inmediato, puesto que estuvieron involucrados actores como Eiza González, Benedict Wong, Jovan Adepo, Jess Hong, Marlo Kelly, entre otros.

Para Publimetro, Eiza González y Jovan Adepo hablaron del reto que tomaron al adentrarse en la trama de la historia, además de desarrollar los dilemas que enfrentan sus personajes.

“Estamos emocionados, trabajamos muy duro en el proyecto y creo que David y Alex trabajaron aún más duro, han estado adaptando esto durante años. Vinieron a todos nosotros, que estamos llegando a su lugar con tanta pasión y entusiasmo por lo que íbamos a filmar y son personas tan buenas y tan apasionadas por su oficio que estamos emocionados de ser una pequeña pieza del rompecabezas”, comentó Jovan Adepo.

Escena de la serie 'El problema de los 3 cuerpos' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Al respecto del interés del proyecto de Netflix, Eiza González comentó sobre su primera impresión al leer el trabajo que realizaron en el guion para adaptar el libro de ficción.

“Hay tantas cosas que se abordan en este proyecto. En primer lugar, no se parece a nada que haya leído. Me sorprendió la historia, la historia que aprendí tanto. Siento que estaba aprendiendo mucho mientras lo leía y fue emocionante llevarlo al público. Cuando sientes que estás aprendiendo a través de una montaña rusa emocional y quieres expandirte de una manera tan interesante; creo que la serie obliga al público a expandirse y eso siempre es emocionante como actor, siempre quieres ser parte de algo así”, dijo la actriz mexicana.

Jovan Adepo como Saul Durand y Eiza González como Auggie Salazar en 'El problema de los 3 cuerpos' | (Ed Miller/Netflix © 2024)

Asimismo, ante los retos de la historia, Jovan Adepo reflexionó sobre los conflictos que enfrentan los personajes.

“Al principio fue difícil porque creo que era algo bueno. Sí, estaba un poco abrumado por los términos, la terminología de física y por supuesto, una vez que comienzas a analizar tu personaje entiendes, además tienes ayuda en el camino porque David y Alex siempre se mostraron accesibles para explicar el mundo que estábamos creando y realmente se levantó la presión cuando pusieron énfasis en nosotros, asegurándome de que estos personajes fueran identificables”, explicó el intérprete.

'El problema de los 3 cuerpos' | (Netflix © 2024)

Finalmente, Eiza González reflexionó sobre los retos que enfrentaron a lo largo del rodaje, especialmente por el tiempo que tuvo que pasar a lo largo de la caracterización de su personaje.

“Creo que para mí lo más desafiante fue estar en ese espacio mental durante tanto tiempo, lo que parece filmado durante 10 meses tomó casi un año en total, simplemente estar en ese estado mental durante tanto tiempo es muy desafiante para cualquier persona. No creo que me diera cuenta de lo difícil que iba a ser para mí. Estaba muy emocionada cuando comencé a leer los guiones sobre las posibilidades que podía tener como actriz y desafiarme a mí misma, pero ese día, definitivamente me encontré en un lugar realmente oscuro simplemente poniéndome en esa experiencia por la que estaba pasando mi personaje”, concluyó Eiza González.