¿Estrena novia? Esta es la razón por la que internet asegura que Ester Expósito tiene un romance con su estilista

Desde que Ester Exposito le puso fin a su relación con el actor uruguayo, Nico Furtado, tras dos años de noviazgo, los fans de la famosa actriz española están muy pendientes de cada movimiento y de sus redes sociales.

Precisamente fue en las redes sociales que los usuarios se encontraron con varios videos donde se ve a la española bailando con alguien que pareciera ser su nueva pareja.

Tras los rumores de haber terminado con Furtado en diciembre de 2023, han pasado varios meses en el que Ester dejó de compartir fotos y videos con el actor y hace su vida, sale a bailar y comparte con otros amigos, reseñó Infobae.

Seguidores no la pierden de vista

Precisamente la actriz causó revuelo por un video que publicó en su cuenta de TikTok el pasado 25 de marzo, donde aparece bailando e interactuando cariñosamente con una de sus amigas.

Esto desató una serie de teorías que apuntan a que Exposito, mantiene una relación con esta chica. Se trata de Niní Vélez, una joven mexicana que se dedica al estilismo de moda.

Según su perfil de Instagram, la joven conoce a la española desde 2022, pues la influencer compartió la primera imagen con la actriz en aquel año y aparecen juntas con un grupo de amigos en el reflejo de un elevador.

Pese a que hay pocas interacciones entre ellas, resulta que en 2024 se incrementaron tras el arribo de Ester a México por cuestiones de trabajo. Ambas comparten fotos y videos en historias muy seguidos, donde están en restaurantes compartiendo con amigos.

Pero el video que llamó la atención de los fanáticos de la actriz fue el de la fiesta de celebración por la serie Bandidos que Ester protagoniza, donde está bailando y abrazándose con la influencer.

¿Solas bailando en un departamento?

Asimismo, hay otro video donde también están bailando pero en un sitio parecido a un departamento donde solo están ellas dos mientras cantan el tema, “El malo” de grupo Aventura.

Los seguidores de Ester, al pendiente de otros detalles, descubrieron otra foto en la que señalan que es la prueba irrefutable de su noviazgo con una mujer y donde la cuestionan acerca de su orientación sexual.

En la imagen Niní la está abrazando por la espalda y Expósito parece estar sentada en su regazo.

“En serio esa es la novia de verdad?🤯”, “Esta no me la esperaba”, “Me he metido en el instagram de la chica con la que se supone que sale ester expósito y hermanas como no lo vimos antes…”, “Esos posts de amigas amigas no son”, “La pareja de 2024 si se confirmase como cierto”, “Es la amiga, Ester es súper privada con sus relaciones nunca se expondría así”, son algunos de los comentarios que ruedan en la red X (antes Twitter).

Ester Expósito y Nini Vélez pic.twitter.com/lLvm6KUSfh — Indie 505 (@Indie5051) March 26, 2024

Por el momento, ninguna de las dos jóvenes ha dado declaraciones al respecto de su posible relación. Lo cierto es que no son pocos las fotografías y vídeos que en redes sociales han compartido ambas.