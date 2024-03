Hermana de Elena Larrea habla acerca de cuál será el futuro de Cuacolandia

Tras cumplirse una semana de la muerte de Elena Larrea, su hermana Beatriz dio a conocer cuál será el futuro de Cuacolandia el santuario para caballos, yeguas y burros que fue fundado en el año 2019 en Atlixco, Puebla, siendo este el proyecto de vida de la influencer.

Antes del deceso de la creadora de contenidos, en una entrevista ella reveló los problemas que tenía con su mamá y su hermana. En ese entonces, dijo que estaba distanciada de su familia precisamente por su proyecto, ya que el costo de mantenimiento del recinto ascendía a 5 mil 560 dólares, equivalentes a unos 93 mil 422.4 pesos mexicanos.

En ese sentido, explicó que ella para solventar los gastos, en el año 2020 decidió incursionar como modelo en OnlyFans, plataforma que le dejaba una ganancia mensual estimada en 3 mil 594,36 lo que equivale a 60 mil pesos mexicanos.

“Mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que acabara haciendo esas cosas. Mi mamá me bloqueó por falta de autoestima y dignidad. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudaran antes de abrir el OnlyFans”, contó Elena.

Recientemente, su hermana rompió el silencio apareciendo públicamente a través de un video por las redes sociales en el que da un anuncio importante y explica las razones por las cuales decidió dar la cara.

“Elena había pasado años construyendo una gran comunidad en sus redes sociales, le llamaba la Cuaco Comunidad, y por lo mismo creo que ella querría de mí que yo saliera y diera la cara y los tratara con el mismo cariño y el mismo respeto que ella les tuvo a través de los años”, señaló Beatriz.

Así mismo, mencionó que “Quiero hablarles con mucho cariño porque sé que ustedes están detrás de lo que está sucediendo en Cuacolandia. Quiero decirles que toda mi familia y yo, de la mano de muchas otras personas en la cuales Elena confiaba plenamente, hemos formado un consejo y hemos tomado la decisión de seguir con Cuacolandia con la misma organización que tenía Elena”.