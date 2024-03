“México es mi inspiración”, Lenny Kravitz

Lenny Kravitz en un amante de México, de su cultura, comida, diseñadores, de su gente, de hecho nuestro país se convirtió en el lugar favorito del cantante para darse algunas escapadas, por lo que en varias ocasiones lo hemos visto caminando por las calles de la CDMX ante la mirada sorpresiva de quien lo reconoce.

“Amo venir a México porque lo encuentro inspirador, hay grandes diseñadores, arquitectos, también en el mundo del cine hay cosas maravillosas que han conquistado al mundo, y quiero conocer mucho más de su país, es un lugar muy especial. Me gustan muchos lugares en el mundo, pero aquí me siento en casa, es muy especial porque me es muy familiar. El pueblo mexicano tiene calidez, es amor, es orgullo, es belleza, es integridad, es el mismo sentimiento que tengo de Bahamas de donde es mi madre, es gente cálida y familiar”, reveló el intérprete.

Es por eso que el músico tenía que hacer una parada en nuestro país para hablar de su nueva canción, Human la cual formará parte de Blue Electric Light, el duodécimo álbum de estudio de Lenny Kravitz.

“Esta canción se trata de ser nosotros y también de convivir con los demás. No es una canción anti tecnología, es un tema que habla de ser auténtico, de ser nosotros, de tomar tu camino y seguir tu destino, de experimentar sobre la tierra el poder ser humano y el amarnos todos. Human habla de hacer todo en tu vida mejor, tiene que ver con la experiencia del ser más auténticos y apegados a nuestra esencia. Dios nos da un regalo y un camino personal, pero a veces el que queremos es el de los demás , pero yo creo somos más poderosos cuando nos apegamos a nuestra verdadera autenticidad”, reflexionó.

Lenny Kravitz presentó Human (Photography by Laurie Lynn Stark)

Una de las estrofas del sencillo de Kravitz, dice: “Voy a vivir mi verdad en esta vida. No voy a vivir una mentira, porque vine aquí para estar vivo. Estoy aquí para ser humano. Voy a mantener mi cabeza hacia el cielo y caminar cada paso con orgullo”.

Human forma parte del álbum Blue Electric Light, el primero después de seis año, tras el lanzamiento de Raise Vibration en 2018; TK421 es otra de la canciones que el cantante presentó de este material, el cual publicó en octubre del año pasado.

“Voy y vengo con cada álbum cuando estoy en el proceso, el cual siempre es igual porque soy yo quien lo está haciendo. Siempre estoy tocando los instrumentos cuando alisto una producción, pero la prioridad es no tratar de esperara nada, lo que intento es recibir mucha información del equipo que me rodea y luego la canalizó. Siempre voy hacia adelante y atrás, y en ese ir y venir, en este álbum me fui a la música de Let Love Rule y es que es un sonido con el estoy muy familiarizado y que quise retomar”, explicó el originario de Nueva York.

Hace unos días, la estrella del rock recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue reconocido con el Music Icon Award en los People’s Choice Awards 2024, pero a pesar de lo reconocimientos y las décadas de trabajo, Lenny aún siente que tiene mucho por recorrero

“Lo que más me enorgullece es mi vida, el estar aquí, es esta vida extraordinaria que tengo, el estar motivado y hambriento, con una vida, con mis relaciones, el recibir flores de las personas como sucedió en el Paseo de la Fama. ¿Qué es lo que queda? Faltan muchas cosas, siento que acabo de empezar. Después de estos 35 años de trayectoria, siento que apenas estoy empezando”, confesó.

Lenny Kravitz en frases

Actuación. “Es algo que es muy familiar porque mi mamá es actriz, tuve experiencia desde pequeño haciendo obras de teatro y comerciales. Lo que me encanta hoy en día, es que es una oportunidad para colaborar con muchas personas, porque en un estudio de grabación me acompaña tres personas, y en el cine es una experiencia colaborativa, por lo me da la oportunidad de aprender muchas cosas”.

Mundo en conflicto. “Todos somos parte del mismo planeta y creo que estamos confundidos, creo que en general no entendemos el cómo vivir los unos con los otros, tenemos la idea de que lo diferente hay que extinguirlo en lugar de aceptarlo. Hay mucho poder en la mente de todos nosotros y quizá no nos hemos dado cuenta de ello, somo muy inteligentes y podríamos hacer grandes cosas, pero estamos en un momento de disputa. No estamos viendo el potencial que tenemos y no estamos aprovechando lo que podríamos hacer juntos”.