Maryfer Centeno analizó video denuncia de Drake Bell contra Nickelodeon: Estos fueron sus comentarios

En el marco del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, la reconocida grafóloga Maryfer Centeno ha realizado un análisis minucioso del video en el cual el actor Drake Bell expone una denuncia contra Nickelodeon.

A través de sus comentarios, Centeno ofrece una perspectiva valiosa sobre los gestos y actitudes de Bell durante su declaración.

Durante su análisis, Maryfer Centeno destacó:

‘’Dice no puedo, mira hacia abajo como si él todavía sintiera vergüenza. Quiero que veas que gran parte del tiempo está cerrando los ojos, se le conoce como movimiento de distanciamiento. Vemos movimientos de distanciamiento, de bloqueo y este es un bloqueo de los ojos”

“Todavía le duele recordarlo y ¿qué es lo que hace el cuerpo? Protegerse. Y a pesar de tener todo el tiempo una postura abierta, a partir de este momento se empieza a tocar la nariz nerviosamente. Quiero que veas la cantidad de arrugas en la frente de Drake Bell demostrando una gran tensión a nivel inconsciente”, dijo.

“En este tipo de situaciones es lo más común y por eso que las personas se sienten mal por tanto tiempo porque no saben cómo reaccionar. (...) No hay elementos para pensar que está mintiendo, ninguno, creo que además como sociedad tenemos que apoyarnos y ser muy conscientes”, concluyó en su video.

Documental controversial

Esta investigación estrenada en MAX para Estados Unidos, tiene como objetivo principal exponer los abusos, el acoso y el ambiente tóxico que han prevalecido en programas infantiles, particularmente aquellos producidos por Nickelodeon.

En este contexto, Drake Bell ha decidido alzar su voz y denunciar públicamente que fue víctima de agresiones sexuales y físicas por parte de Brian Peck, quien fungía como su entrenador de diálogo y actuación durante su participación en los programas “All That” y “The Amanda Show” en Nickelodeon.