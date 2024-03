Raúl ‘Negro’ Araiza ya tiene lista su última voluntad y lo comparte con el público

En un reciente encuentro con la prensa, Raúl ‘Negro’ Araiza tocó un tema muy triste, pero que todos deberían hablar en algún momento y es acerca de su última voluntad.

A raíz del lamentable fallecimiento del productor Nicandro Díaz, quien era amigo del conductor, ha traído a colación temas que las personas evitan hablar, pero que es necesario hacerlo.

Raúl Araiza dijo que, al ser contemporáneo con el productor, su partida lo ha hecho reflexionar sobre la muerte, así que se ha adelantado al día que le toque partir de este mundo y les dejó instrucciones a sus familiares.

Raúl Araiza quiere esparcir sus cenizas al mar

Raúl Araiza compartió que en caso de que quedara en estado vegetativo, le gustaría que lo desconectaran porque eso ya no sería vida, tampoco le gustaría que lo sepultaran tradicionalmente.

Tal y como lo hicieron con su papá, el conductor de “Miembros al Aire”, aseguró que le gustaría que sus cenizas se esparcieran en el mar, pues nunca le gustó estar encerrado.

“Se ha hablado, me hace reflexionar mucho. A mí no me dejen conectado, a mí en el mar, no me dejen encerrado”, compartió el ‘Negro’ Araiza con la prensa.

También detalló que este tema no la ha hablado con sus hijas Camila y Roberta Araiza, pues considera que es un tema muy sensible y no podría hacerlo con ellas.

“Lo que nunca se habla es con los hijos, nunca lo he hablado con los hijos”, aseguró Raúl Araiza, por lo que su última voluntad la ha hablado con su mamá y con su hermano.