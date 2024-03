“Soy cuando quiero agarrar la pantufla”: Fans de Kimberly La Más Preciosa reaccionan a su caída

Kimberly La Más Preciosa estuvo hace poco amenizando una comparsa del carnaval que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el municipio de Martínez de la Torre, en Veracruz.

Además de la influencer, también estuvo presente en la comparsa Jawy Méndez, quien iba vestido de manera muy casual, mientras la Perdida estaba con un body azul con lentejuelas y unos enormes tacones de plataforma, que fueron los que le dificultaron volverse a levantar.

Si bien la caída de Kimberly La Más Preciosa no fue aparatosa, ya que fue muy lenta y muy divertida, sobre todo porque la influencer se tomó la situación con humor.

Así reaccionaron los fans de Kimberly La Más Preciosa a su caída

El video de la caída de Kimberly Irene cayéndose lentamente en la comparsa del carnaval de Veracruz no tardó en hacerse viral y como era de esperarse hubo muchas reacciones.

¡Muy pegriloso! Kimberly 'la más preciosa' se cae de carro alegórico https://t.co/UQhtmOuxDA pic.twitter.com/oaPytU0kN2 — Ricardo León (@LenRicard_) March 26, 2024

Los seguidores de la perdida no tardaron en burlarse de ella y de tacharla de señora mayor porque tuvo que recibir ayuda para poder levantarse, además de que se cayó en cámara lenta.

Otros han expresado que se sintieron sumamente identificados con Kimberly La Más Preciosa: “Soy yo cuando intento levantar mi pantufla”, “También me he caído en cámara lenta al recoger algo del suelo”, “Soy yo cuando llevó tacones altos”, “Cuando me caigo también me cuesta levantarme”.

A pesar de que Kimberly Irene ha estado envuelta en muchos escándalos, su buen humor ha conquistado a muchos y con este nuevo meme, seguro volverá a encantar a muchos más.