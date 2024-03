Pablo Montero asegura que en temas de mujeres fue “de armas tomar”

Pablo Montero se ha visto involucrado en diversos problemas de adicción, pero al parecer, de las mujeres no ha podido zafarse facilmente. El intérprete ha destinado su agenda este año a cantar en varios países. En entrevista en ‘El Gordo y la Flaca’, confesó que en muchas ocasiones fue “de armas tomar” con el tema de faldas. El artista expresó que hizo de las suyas más joven, pero hay momentos donde se presentan prioridades.

Pablo Montero es denunciado por abuso sexual en Chiapas

La Fiscalía de Chiapas informó que fue presentada en Tapachula una denuncia por presunta 'violación sexual' en contra de Pablo Montero

La víctima fue identficada como Ximena 'N' de 19 años;los hechos ocurrieron el 7 de enero pic.twitter.com/3y4oD9RBJT — EL4toPODER (@El4toPODERmx) February 6, 2023

En el ámbito artístico, Montero es reconocido por sus temas musicales y telenovelas, pero además de tener una carrera como cantante y actor, también es conocido por ser todo un galán, ha mantenido varias relaciones sentimentales. El protagonista de telenovelas como: “Mi corazón es tuyo” y “Duelo de pasiones”, tiene cuatro hijos de tres parejas diferentes.

Una de las expresiones del mexicano en cámara fue: “Los errores te enseñan a tener prudencia y a medir tus impulsos”, agregó.

Su verdadero nombre es Óscar Daniel Hernández Rodríguez, está lleno de romances con mujeres famosas y no famosas.

Aracely Arámbula, Ludwika Paleta, Alicia Machado, son algunos nombres de las damas de la televisión que le robaron el corazón al norteño. Con esta última vivió escenas fuertes de besos y caricias en ‘La Casa de los Famosos’, dando rienda suelta al supuesto amorío que vivieron hace dos décadas, aunque en oportunidades Machado aclaró que habían estado juntos, solo tres meses.

¿Mujeriego?

“Él andaba de mujeriego, mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es (…) Era muy mentiroso, a veces lo agradezco. A mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, ¿para qué?, nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pend**, porque me di cuenta, todos los hombres son infieles, el ped* es que no te dé tu lugar y tú no te des cuenta”, dijo Machado en entrevista para Sale el Sol. Con el tiempo también se conoció que ambos se separaron en malos términos.