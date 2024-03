Ni Marlon, ni Nicola: Este sería el nuevo novio de Wendy Guevara que desata pasiones

Wendy Guevara no para de dar de qué hablar ya sea por sus distintas propuestas laborales y sus relaciones amorosas la cual ha sido la gran incertidumbre por su relación con el influencer Marlon Colmenarez y su cercanía a Nicola Porcella tras su paso por La Casa de los Famosos.

Lo cierto es que la influencer habría dejado atrás estos idilios amorosos para darse una nueva oportunidad en el amor con otro galán, a quien presumió en sus redes sociales y luego se arrepintió.

Guevara se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a su carisma y autenticidad, por lo que su paso por el reality fue un impulsor de la fama que ya comenzaba a alcanzar.

Este sería el guapo novio de Wendy Guevara

Wendy Guevara usó su cuenta en Instagram para colgar un video junto a David Ortega, el hombre que aseguran que es su novio. La apreja se vio muy cercana y cariñosa mientras estaban en compañía de algunos amigos durante una salida en Puerto Vallarta.

“Amo a mi David, estoy celosa porque está aquí con todas las viejas hablándoles y ya estoy harta”, dijo Guevara luego de haberle plantado un beso en la mejilla al galán.

Wendy Guevara La influencer ha sido cuestionada por sus seguidores. (Instagram)

Pese a los rumores de una posible relación, hay quienes aseguran que Wendy y David son solo amigos que se conocen desde hace algunos años atrás.

Ortega es un modelo y actor originario de Autlán, Jalisco, México. En 2017, fue el gran ganador del concurso Mr. Universo Mesoamérica, tiempo después ganó el concurso ‘El doble de William Levy’ en el programa Hoy.

También se le ha visto en producciones como ‘Como dice el dicho’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘La rosa de Guadalupe’, además, de algunos realities.

Hasta el momento, la famosa ha preferido callar en medio de la ola de especulaciones. Sin embargo, si ha hablado sobre su relación con Marlon, luego de ser cuestionada sobre un presunto desprecio que le hizo el también influencer, tras presuntamente mencionar que nunca andaría con ella.

“Que tiene hermanas yo no me estreso si dijo o no dijo y bien a gusto miren como sufro acuérdense que de ardor no se vale...”, dijo Wendy restándole importancia a las habladurías.