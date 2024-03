¿Gustavo Adolfo Infante ya reaccionó a la demanda de Ana Bárbara? Te contamos todo

Hace poco se dio a conocer que Ana Bárbara habría entablado una demanda en contra de Gustavo Adolfo Infante por acoso, pues ya no quiere que hable de ella ni de su familia en sus diferentes programas de farándula.

En la denuncia asegura que uno de los más afectados por las noticias que comparte el polémico conductor de Imagen Televisión es su hijo, por lo que quiere que no los vuelva a mencionar.

#ConLosNiñosNo y así lo aplicó nuestra querida Ana Bárbara al demandar al Periodista y recién “Jefe de Espectáculos” en Imagen Televisión Gustavo Adolfo Infante así lo dio a conocer @MichRubalcava en sus redes sociales! La demanda está interpuesta en la procuraduría de 😱Delitos… pic.twitter.com/mP281d8VK6 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 27, 2024

Gustavo Adolfo Infante no suele tardar en responder las demandas o acusaciones de otros artistas, pero con Ana Bárbara no se ha pronunciado todavía, aunque sus acciones podrían dar a entender que no le preocupa su demanda.

Gustavo Adolfo Infante se fue de viaje con su familia

En días recientes, Gustavo Adolfo Infante compartió a través de sus redes sociales que lo habían nombrado como el nuevo director de espectáculos de Imagen Televisión.

Ana Bárbara (@anabarbaramusic) denunció a Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE) ante la Procuraduría de Delitos Sexuales por presunto acoso.



La demanda se da en respuesta a la divulgación de información de uno de los hijos de la cantautora. pic.twitter.com/1oPRf2EvM2 — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 27, 2024

Así que ahora tiene un puesto mucho más importante dentro de la televisora, pese a que suele estar metido en polémica e incluso se suele pelear con sus compañeras de trabajo.

Pero lo que nos ha hecho entender que a Gustavo Adolfo Infante no le importó mucho la demanda de Ana Bárbara, es que, en lugar de responderle, se ha dedicado en compartir imágenes de él vacacionando junto a su familia.

Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE) no va a responder a la demanda de Ana Bárbara hoy en @deprimeramano



Esta semana los programas son grabados y él anda en Barcelona. pic.twitter.com/IsoKSyRlkz — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 27, 2024

En las historias de su cuenta de Instagram se pudo apreciar que el conductor se encuentra actualmente en Barcelona, España, y ya fue a ver la Basílica de la Sagrada Familia.

Con respecto al motivo que llevó a Ana Bárbara a demandar a Gustavo Adolfo Infante fue que compartió un comunicado de su expareja El Pirru que la acusaba a ella y a su actual pareja de maltratar a sus hijos.