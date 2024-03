La hija de José Eduardo Derbez ya tiene padrino y no ha nacido; ¿Quién será?

Luego de anunciar que será papá junto a su novia Paola Dalay, José Eduardo Derbez se ha mostrado feliz y orgulloso, tanto que no ha dejado de compartir ni el más mínimo detalle de esta noticia. Hace poco reveló quienes fueron las primeras personas en enterarse de la pronta llegada de su primogénita, confesando que su hermano Vadhir Derbez, fue uno de los primeros en saberlo.

Entre tanto, se conoció que la cercanía entre estos hermanos ha ido creciendo conforme pasan los años, por lo tanto comienzan los rumores de que sea Vadhir el padrino de su sobrina. Esto dijo el mexicano.

“No lo he pensado en ser padrino, pero si me lo piden yo feliz, sé que todos crecimos muy dentro de la religión y todo eso, pero no sé si ahorita él siga queriendo hacer todo eso, pero ya lo veremos, yo soy padrino ahí estoy”.

Además, se ha visto muy emocionado por convertirse nuevamente en tío y con la posibilidad de ser el padrino de Tessa, cómo llamarán a la niña de José Eduardo y Paola.

¿Cuánto ha gastado José Eduardo en su hija que todavía no nace?

El actor ha dejado en evidencia los asombrosos lujos que le esperan a su hija, quien todavía no ha llegado a este mundo y ya ha hecho varias compras para recibirla como toda una princesa.

Recientemente, habló sobre algunas de las cosas que ya tiene a la mano, como los pañales que en concordancia con varios precios que rondan en la web, aproximadamente pudo haber gastado 8.990 pesos por los más de 2 mil pañales. De igual manera, ya compró la carriola de su bebé y que podría costar entre 5 mil y 8 mil pesos mexicanos, equivalente a unos 300 y 500 dólares.

Eso además de los gastos que de seguro ya ha hecho en ropa y algunas cosas para el cuarto de Tessa que pueden estar entre los 10 mil pesos mexicanos, que serían más de 600 dólares.