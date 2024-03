Laura Bozzo se auto diagnosticó el Síndrome de Peter Pan, ¿por qué?

Laura Bozzo presume su look con escote pero la descargaron en redes: "Hay que aceptar los años" Laura Bozzo presume su look con escote pero la descargaron en redes: "Hay que aceptar los años"

Laura Bozzo cree que tiene el Síndrome de Peter Pan o al menos así lo sospecha, de acuerdo a las recientes declaraciones que emitió en una entrevista para el programa “Venga la Alegría”.

Al parecer, la controversial conductora se siente mucho más identificada y se lleva mejor con la gente joven que con las personas de su edad, a excepción de Verónica Castro.

Laura Bozzo considera que eso es un gran problema para ella, pues lo común es que pueda relacionarse mejor con personas de su edad, pero no es así, y se confiesa adicta a las redes sociales.

Laura Bozzo cree que tiene el Síndrome de Peter Pan porque le agrada estar con personas jóvenes

“Empatizo mucho más con la gente joven, ¿me entiendes? Será que yo tengo el Síndrome de Peter Pan, no empatizo con la gente mayor, es un problema, de verdad que es un problema”, compartió Laura Bozzo para el matutino VLA.

Y añadió: “A mí me gustaría tener amigas, como mi querida Verónica Castro, pero suelo no llevarme con personas mayores, a mí me gusta la gente joven. Yo amo las redes, por eso tengo el éxito que tengo en redes”.

A Laura Bozzo le encantan los memes que realizan de ella, sobre todo cuando se vuelven virales y eso es algo que muchas personas mayores no entienden, por eso piensa que ha tenido un gran éxito en las redes sociales y les agrada a los jóvenes.

Pero, ¿qué es el Síndrome de Peter Pan? Las personas con este síndrome son adultos que no asumen la responsabilidad de sus actos y se suelen comportar como niños o jóvenes.

Además, idealizan la juventud para negarse a madurar, presentan un marcado miedo a la soledad, son irresponsables, muy inseguros y tienen baja autoestima. Aparte, se creen merecedores de recibir y pedir a los demás.