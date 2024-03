Lupillo se le declara a Ariadna: la respuesta de la modelo colombiana dejó sorprendidos a los seguidores de LCDLF 4

Las indirectas, rumores o supuestos se terminaron. Lupillo Rivera corta cualquier especulación de raíz y declara su amor por Ariadna Gutiérrez, en un arrebato de sinceridad, durante uno de los recientes episodios de La Casa de los Famosos 4.

“No se no como empezar, fíjate como me pones”, dice Lupillo a Ariadna. Ella le responde: “¿Por qué te pones nervioso?” y sin rodeos, el cantante le dice “porque me gustas mucho”.

“Me gustas mucho y cada vez me gustas más. A lo mejor yo me estoy apresurando, o a lo mejor, no se, me estoy enredando de más”, completó su mensaje Lupillo para dejarle en claro a Ariadna lo que siente.

El romance estuvo presente en el aire por unos segundos en el reality show de Telemundo, pero Ariadna dio una respuesta que Lupillo no esperaba, pero sin cerrarle la puerta por completo.

“Yo se que afuera no tengo nada (en referencia a que está sin pareja actualmente). Pero tampoco me siento completamente cómoda en hacer algo aquí por la forma como soy, como me crié. No sería capaz”, dijo Ariadna, como dejándole la puerta abierta para un romance cuando hayan salido de La Casa de los Famosos 4.

Clovis lo vio venir

Clovis delató a Lupillo. En una de las recientes jornadas de relax de este sábado, los participantes estaban en las áreas al aire libre y Aleska estaba haciendo ejercicios con Ariadna.

“Se ven sexis nuestras mujeres haciendo ejercicios, ¿no?”, le dijo Clovis a Lupillo. “Yo creo que te estás enamorando”, añadió Nineow al cantante mexicano y ambos estallaron de risas. Luego de eso comenzaron a imaginarse que ambos están en una doble cita con Ariadna y con Aleska.

El mismo Lupillo se imaginó que están todos en un yate dando un paseo por la costa mientras disfrutan del mar. Clovis lo sigue atosigando y le pregunta que si sería capaz de casarse con Ariadna y Rivera nunca dice que no. Sólo recordó que ella tiene novio y, quizás, por eso es que no ha intentado seguir adelante con un romance.