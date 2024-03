Usuaria expone presunto abuso que sufrió de Kalimba

Kalimba está atravesando nuevamente por un momento delicado en su carrera, ya que se dio a conocer que enfrenta un proceso legal como parte de la denuncia de una joven que lo acusó que abuso, pero eso no es todo, puesto que una usuaria de TikTok expuso una supuesta agresión que sufrió de parte del cantante.

Desde hace algunos días el nombre del intérprete se volvió tendencia tras una publicación en redes sociales de Carlos Jiménez, en la que comentó sobre la situación que podría enfrentar el intérprete de “Déjame Amarte”, señalando que la presunta víctima presenta afectaciones como resultado de la agresión.

“Van otra vez por @KalimbaMX por abuso sexual. La @FiscaliaCDMX busca encarcelarlo. Lo acusa de agredir en 3 ocasiones a una joven q trabajaba con él. La Fiscalía para Delitos Sexuales concluyó q la víctima presenta afectación producto de sus agresiones”, comentó en X.

Kalimba

Usuaria expone supuesto abuso que sufrió de Kalimba

Después de varios días de que se hiciera pública la denuncia que enfrenta el intérprete de “Tocando fondo”, una usuaria de TikTok compartió un video para hablar del presento abuso que sufrió de parte de Kalimba, el cual habría ocurrido entre 2012 y 2013 en la casa del artista.

“Recuerdo estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de... Volteo, y era Kalimba. En ese momento yo me levanté, reaccioné, vi lo que estaba pasando, vi que mi amiga estaba dormida al lado mío. La traté de levantar a ella para sacarla de su casa”, comentó.

@tumamilovepwr #stitch with @Eddy Nieblas perdon no siy muy buen para hablar en camara pero ojala esto ayude a aue ni guna mujer vuelva a callar ♬ original sound - lovepwr

Asimismo, la usuaria comentó que al percatarse de la situación intentó escapar con su amiga, pero que fue casi imposible, ya que la sacaron de la habitación.

“Al tratar de sacarla, me jaló y cerró la puerta y me dejó afuera. Esto procedió a mí estar alrededor de dos horas o más tocando la puerta, sin lograr que abrieran. En ese lapso Kalimba abusó de mi amiga”, aseguró.

Kalimba (Foto: Cortesía.)

Al respecto de las acusaciones que han surgido a lo largo de varios años, la mujer señaló que es importante que Kalimba se haga responsable de las acusaciones y que las autoridades tomen acciones.

“Creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona y se les ha dicho mentirosas, que han tratado de aprovecharse de la situación para fama o ganar dinero, pero yo no tengo ninguna intención de ganar nada por esto. Creo que lo he callado demasiados años y sí, me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos y que nadie más tenga que vivir este tipo de experiencia traumática”, dijo.